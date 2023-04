Ruth Lorenzo 'regresa' a Eurovisión: "Estoy cansada de no haber tenido 100% las riendas de mi carrera"

Ruth Lorenzo será la encargada de dar los votos del jurado español en el Festival de Eurovisión 2023 desde Benidorm. Televisión Española premia así su buen trabajo como presentadora en Cover Nigth, al tiempo que prescinde de Nieves Álvarez, la portavoz de nuestro país en las últimas cinco ediciones. "Es una responsabilidad, espero hacerlo bien y que todo el mundo quede contento", asegura a un grupo de medios entre los que se encontraba Bluper.

La murciana 'regresa' a Eurovisión nueve años después de representar a España con Dancing in the rain, un tema que nos devolvió al TOP10. Por aquel entonces, Lorenzo desarrollaba su carrera en el Reino Unido con Factor X. "Yo creo que Blanca Paloma lo está haciendo muy bien, pero hay que olvidarse del puesto", señala la cantante, que ve a Armenia como una de las favoritas: "Viene sigilosamente fuerte".

Más allá de Eurovisión, Ruth Lorenzo celebrar ser una "artista independiente". "Estoy cansada de no haber tenido las riendas al 100% de mi carrera y haber dejado que otros decidieran por mí", confiesa. Hay que recordar que tras grabar Crisálida en pleno confinamiento, la cantante tuvo varias discrepancias con su discográfica, provocando que todos sus proyectos musicales quedaran en un cajón.

¿Qué sensaciones tienes?

A ver, sinceramente. ¿Os acordáis que yo siempre decía jamás iría a Eurovisión cuando me preguntaban? ¿Y dónde terminé? Luego empezó la gente a decirme 'es que deberías ser presentadora'. Y yo: 'Jamás, nunca'. ¿Dónde estoy? Y por último, me empezaron a hablar de dar los puntos de Eurovisión. ¡Qué va! ¿Dónde voy yo a dar los puntos? Pues aquí estoy. Espero no fallar.

Pero has demostrado que tienes tablas, tanto con el inglés como por tu forma de desenvolverte en un directo.

Lo que he aprendido yo a la hora de presentar Cover Nigth es que no lo vivo desde un punto de vista de poner la cara, sino que lo estoy viviendo yo también. Todo lo que tiene que ver con la música, lo disfruto como un espectador más con el añadido de que la parte técnica me chifla. No tengo que estar toda la noche comentando como hacía José María Íñigo, solo tengo que decir "our twelve points go to Armenia".

¿Cómo encajaste la noticia? ¿Era algo irrechazable?

Totalmente. Me hizo mucha ilusión. Yo creo que daban por hecho que sería algo que yo diría que sí. Creo que es una buena oportunidad para apoyarse entre compañeras. Me encanta que Blanca Paloma represente a España en Eurovisión, porque justo el año pasado coincidí con ella cuando fui de invitada al Benidorm Fest. Ver que ha cogido todo el conocimiento que adquirió en esa primera vez y que lo ha llevado en práctica es súper guay. Es una artistaza.

¿Tienes en mente hacer algún chascarrillo?

No lo sé, depende quién se los lleve.

¿Aportarás tu toque personal al que nos tienes acostumbrados en Cover Night?

Cuando hacía Factor X en el Reino Unido me enseñaron que puedes hacer todos los ensayos perfectos que quieras, pero lo que pase en el directo solo te pertenece a ti. Espero no equivocarme, sobre todo por respeto a todos los países que reciben sus puntuaciones.

¿Has podido hablar con Nieves Alvárez?

Lo tengo pendiente. A mí me avisaron hace cuatro o cinco días y tengo que llamarla. El pinganillo lo llevo fatal, yo discuto con mi directora todo el rato y esto no lo puedo hacer... o sí. Pero espera, ¿quién me habla por el pinganillo es bilingüe también o solo en español? Me voy a sentir un poco como cuando iba con mi madre al banco en EEUU. Por el inglés no estoy preocupada.

"De 'Factor X' aprendí que puedes hacer todos los ensayos perfectos que quieras, lo que pase en el directo solo te pertenece a ti"

Tú protagonizaste una preselección clásica en Televisión Española. ¿Cómo valoras esta etapa nueva, con el Benidorm Fest?

¿Os acordáis de mi preselección? Y no lo digo por la polémica que hubo. Sinceramente, las polémicas me dan igual. Los españoles le damos a todo una connotación de cotilleo emocional. Aparte de eso, el tipo de gala, el tipo de comunicación, la calidad de las galas... No hay color. Creo que esto lo ha cogido gente que ame la música y quiere darle una visibilidad a los artistas. El Benidorm Fest fue el Festival de Benidorm en su día, del que salieron gente como Julio Iglesias o Raphael. A mí me está encantando.

Las críticas son tan positivas que ya hay gente que te coloca como presentadora en el Benidorm Fest 2024.

¡No lo vería mal!

¿Te animarías a retransmitir las Campanadas desde la Puerta del Sol?

Yo he dado dos años las de Canarias y me encantó. Yo soy una friki del tiempo. Tengo calculado el minuto, y recuerdo que el último año, hubo un error técnico desde producción y mi compañero empezó a dar las campanadas, pero yo sabía que no era el momento. Le dije 'no, no, todavía no'. No sé, mira ni que sí ni que no.

¿Qué opinión tienes del cambio en el sistema de votaciones?

Es que es muy difícil. Lo que peor tiene Eurovisión es el Big Five, y pienso que eso es un error. Es una posición muy cómoda, pero que luego te perjudica. Si pensáis en los países que más ganan Eurovisión, no está ninguno de este grupo. Yo me lo cargaría directamente.

Es cierto que desde TVE se está haciendo un mayor esfuerzo a la hora de dar visibilidad a nuestra candidatura a pesar de no participar en la semifinal. En tu caso, ¿lo viviste igual o sentiste que faltó esfuerzo?

Conmigo se hicieron los esfuerzos que había en ese momento. Yo sí tenía la suerte de que al tener una proyección más internacional, sobre todo a la hora de pensar como artista, porque la promo de Eurovisión no se hace en España. Sí estás más capado en el sentido que te dicen 'te tienes que quedar aquí'. Pero, al final, para poder hacerlo bien, tienes que salir fuera, mostrar tu canción y conectar con el público.

"Me he dado cuenta de que tengo espíritu guerrero, soy una persona que siempre tira hacia delante"

Blanca Paloma marcha quinta en las casas de apuestas. ¿Qué expectativas tienes?

Como compañera la vería ganadora porque me parece increíble. Como alguien que le guste mucho Eurovisión, me encantaría verla en un TOP 10. A lo mejor, José María Íñigo le daría el puesto 11, porque él era muy crítico a la hora de ver lo que hacían los otros países. Cuando vas con la intención de quedar en una posición alta y no de hacer algo memorable, te quedas a medio gas. Yo creo que Blanca Paloma lo está haciendo muy bien. Hay que olvidarse del puesto. Yo quedé novena, empaté con Dinamarca y me hizo quedar décima, pero tú piensas en mi actuación y la recuerdas como algo memorable y no fue ganadora.

Ruth, ¿cómo están tus proyectos musicales?

Ya he dejado de batallar. Se acabó. Lanzo nuevo EP [La Reina], música nueva y no solo eso. El mes de septiembre va a venir cargado de cosas muy guay y la gente dirá lo que tengo que hacer con mi vida. Al final, el artista depende del público.

¿La televisión te ha dado esa libertad, no?

Claro. La tele es maravillosa porque en un punto en el que a un artista se le intenta meter en un cajón y quitarle todos los medios, ya no puede desarrollarse. Me da una libertad increíble poder ser una artista independiente y poder decidir por mí misma lo que quiero. ¿Vértigo? Mucho Pero si me equivoco, me equivoco yo. Estoy cansada de no haber tenido las riendas al 100% de mi carrera y haber dejado que otros decidieran por mí. Cuando las cosas no salían bien, levantaban las manos y salían corriendo. Yo ahora no puedo hacer eso. Yo me remango y sigo trabajando, y espero que el equipo que me rodee haga lo mismo.

Me he dado cuenta de que tengo espíritu guerrero, soy una persona que siempre tira hacia delante. Me lamento poco, me pasan cosas, echo tres lágrimas y sigo. Pero ya no hay guerras que batallar. El tener un disco en un cajón, el no saber qué va a ser de mi vida, yo no sé ni siquiera legalmente puedo hacer un trabajo, pero me voy a atrever, lo voy a hacer, voy a abrir la boca, me voy a cortar el pelo y voy a hacer lo que me dé la gana. Esto te hace abrir los ojos y decir 'pues mira, la Pantoja también estuvo en la cárcel'. De todo se sale menos de la muerte.

