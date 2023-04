Alfred García explica a María Casado su vuelta a los escenarios : “No paré año y medio porque sí”

Este Miércoles Santo se han cerrado, hasta nuevo aviso, Las Tres Puertas de TVE, el programa de María Casado cuya actual segunda temporada se ha emitido en La 2. Los invitados de la noche fueron la actriz Goya Toledo, el director de casting Luis San Narciso y el cantante Alfred García, quien ahora mismo está de plena actualidad por ser concursante de Tu cara me suena.

En su charla con María Casado, Alfred repasó toda su trayectoria, sin obviar cómo pasó por la conocida academia de Operación Triunfo con 20 años. Cuando salió, considera que todo pasó demasiado de aprisas. “Fuimos una tongada de artistas que salimos de un programa con muchísimo éxito. En mi caso fui a Eurovisión, aparte del programa, y ahí me enzarcé en una gira de tres años en la que tenía, no solamente que hacer los conciertos, que fueron más de 150, sino también hacer las promociones, los programas…”, explicaba el artista.

Fue una etapa de demasiada actividad, y Alfred asegura que “salvó los muebles” como pudo, de “una forma muy elegante” y desarrollando su carrera hacia un universo no tan comercial. Para encontrar su sitio hizo una parada en su carrera, y ahora ha explicado por qué.

“En mi caso, cuando vi que me alejaba un poco de la vida que a mí me gustaba llevar, hice un paréntesis que ha durado un año y medio, aunque yo no he parado de trabajar detrás de los focos, metido en la pecera, metido en el estudio haciendo cosas maravillosas. Sí que necesité parar y en ese momento yo no quería parar pero era lo que necesitaba mi cuerpo y mi cabeza, y es lo que hice”, le contó a Casado.

En referencia a su vinculación con Operación Triunfo, García ha aprovechado para desmentir que donase el dinero que logró con el concurso. “Una vez me hicieron una pregunta que es ‘¿qué hiciste con el primer sueldo que ganaste?’ y es cierto que el primer sueldo que gané lo doné”, aclaró el que fuese concursante de la última edición del Benidorm Fest. “A mí nunca me ha faltado de nada y si puedo ayudar a que la vida de los demás sea más fácil, lo haré. Lo voy a hacer siempre, lo haga público o no”, añadía.

El próximo 4 de mayo Alfred tiene el reto de volver a dar un concierto tras su parón. “Siento que me estoy reconciliando con el escenario, no paré un año y medio porque sí, es una gran necesidad para echar de menos a ese escenario y ese público”, reconocía el artista, que cree que el escenario da “algo mágico, es como una comunión”.

