Telecinco recupera la polémica ‘Lo que escondían sus ojos’ para cubrir el hueco de ‘Déjate querer’

Semana Santa no es una fecha para hacer grandes apuestas en la parrilla de televisión. Hay programas que descansan estos días, como por ejemplo, Tu cara me suena, que este viernes ofrecerá un refrito de actuaciones de esta y otras temporadas. Y en ese sentido, destaca el movimiento que ha desvelado Telecinco este miércoles, y que es para el sábado va a recuperar la serie de 2016 Lo que escondían sus ojos. Ocupará así el hueco de Déjate querer, el programa de sorpresas que Paz Padilla ha conducido en su última etapa, y que ha sufrido un tropiezo importante en cuestión de audiencias.

Basada en la novela homónima de Nieves Herrero, Lo que escondían sus ojos que recrea una historia de amor entre el ministro franquista Ramón Serrano Suñer y la Marquesa consorte de Llanzol, que se convirtió en un escándalo en los círculos sociales más exclusivos de la sociedad del momento y que no llegó a trascender a la opinión pública. Consta de cuatro episodios, y consiguió una audiencia media del 18,9% y 3,2 millones de espectadores.

Hay que destacar que este sábado no se emitirá la serie entera, pues sus episodios rondan los 80 minutos, y la franja que Telecinco le ha destinado es hasta la una de la madrugada. Se desconoce si los otros dos episodios se emitirán la semana siguiente, pero es probable que esto no suceda, si recordamos los antecedentes. Y es que el 18 de agosto de 2020 Telecinco ofreció un nuevo pase de Lo que escondían sus ojos, también hasta la una de la mañana, y promedió un 11,95% de cuota de pantalla y 1.3257.000 espectadores de media. El desenlace, sin embargo, no se llegó a emitir.

Hay que recordar que Lo que escondían sus ojos se ganó la fama de ser la respuesta de Telecinco al éxito de El tiempo entre costuras de Antena 3; de hecho, compartía parte de su elenco. Blanca Suárez y Rubén Cortada encabezaban el reparto, en el que aparecían también Emilio Gutiérrez Caba, Javier Gutiérrez, Pepa Aniorte, Loreto Mauleón, Javier Rey, Antonio Pagudo, Charlotte Vega, Belinda Washington o David Solans, entre otros.

La serie, basada en hechos reales, recibió muchas críticas por el blanqueamiento de la figura de un franquista como Serrano Suñer, obviando la verdadera cara de este personaje: la de asesino y encarnación del fascismo. Eso le valió que algunos críticos de televisión la definiesen como franquismo rosa.

