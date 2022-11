La valentía de Agoney, Alfred y los demás del Benidorm Fest a los que hay que admirar

Cuando hace unos días RTVE anunció a los 18 candidatos del Benidorm Fest, no pasaron ni unos minutos cuando, esas malditas sanguijuelas del alma que pueblan las redes sociales, volcaron todo su odio contra algunos de los elegidos como Alfred, Famous o Agoney. Y todo por ser como son o por haber patinado en algún momento de su vida.

Sí, Agoney dijo aquello de que “los propios eurofans han hecho que no quiera ir a Eurovisión. Ya no lo veo por todo el odio que recibí”. ¿Y qué? Para él no ha debido ser nada fácil dar el paso y presentarse al Benidorm Fest sabiendo que en su hemeroteca estaban estas declaraciones, que tanto y tanto se han repetido en redes sociales y medios de comunicación.

Se las habrá recordado así mismo miles de veces en la oscuridad de la noche cuando no podía escapar de esa tarea diaria que es posar la cabeza sobre la almohada. De hecho, habrá pasado muchas noches en vela pensando en tomar una decisión nada fácil. Lo habrá consultado con aquellos que más le quieren y le cuidan. Y habrá quien le habrá dicho que no diera el paso porque ese paso le podría terminar haciendo mucho daño.

[Estos son los 18 candidatos del Benidorm Fest 2023, donde se elige a nuestro representante en Eurovisión]

Pero, no. Ha querido ser valiente. Ha querido enfrentarse a todos esos monstruos externos e internos. Y está teniendo el arrojo, no sólo de saber que muchos le iban a recordar esas palabras, sino que tendrá que estar durante meses enfrentándose a entrevistas en las que le preguntarán por ello. Meses en los que, en vez de estar disfrutando del camino, va a tener nuevas noches en las que no pegará ojo y se replanteará su decisión.

Y no es justo que un chico de 27 años, cuya única ilusión es vivir de algo tan difícil como eso llamado música, tenga que pasar por algo así. Que una jauría de cobardes que se esconden muchas veces tras el anonimato le arrebaten un sueño. Porque, aunque existan esas declaraciones, lo cierto es que ese anhelo de verse en el escenario de Eurovisión siempre estuvo ahí, aunque por protegerse, tuviera que esconderlo de manera inconsciente.

Gigantes

Y lo mismo ocurre con Alfred García, otro de los seleccionados para el Benidorm Fest. A pesar de lo duro que fue su camino en la edición de 2018, con una candidatura prefabricada en la que no tuvo ningún poder de decisión, el catalán siempre ha hablado con cariño y respeto del festival. Nunca ha tenido una mala palabra o un mal gesto y siempre ha expresado su deseo de regresar de alguna manera con algo que le representara.

Tampoco en su caso habrá sido fácil. Y más para alguien que ha hablado abiertamente sobre los ataques de pánico que ha sufrido en el pasado por culpa de la depresión que arrastraba. Y ante una persona que con ese bagaje decide enfrentarse al duro camino de Eurovisión, solo se le puede profesar mucho respeto y admiración.

[Por una temporada del Benidorm Fest más relajada, sin odio y con respeto e ilusión]

También al resto de participantes porque en apenas unos minutos, sin que hayan podido darse a conocer, ya aparecieron comentarios muy hirientes en redes sociales. Pero ¿se han escuchado sus canciones? ¿se han visto sus propuestas? ¿no pueden evolucionar en meses como hizo Chanel?

Hay que ser muy valiente para dar un paso así. Hay que mostrar una encomiable valentía que muchos de los que entran en redes sociales para pagar sus frustraciones no tendrían en la vida. Hay que estar muy preparado psicológicamente para emprender un difícil camino que te puede cambiar la vida.

Valientes en mayúsculas por participar en una gala improvisada como la del pasado sábado que dejó a algunos de ellos a los pies de los caballos. Porque aunque siempre es una buena noticia que haya música en prime time, una marca como la del Benidorm Fest hay que saber protegerla. Y lo primordial en este caso siempre debería ser que los artistas brillasen.

Por todo eso, queridos concursantes del Benidorm Fest, no dejéis que os rompan, no dejéis que no disfrutéis de este camino. Rodearos de gente que os quiere y que disfruta casi tanto como vosotros de vuestros sueños. Que os alejen de las redes y que os filtren los mensajes que os lleguen. Críticas constructivas, sí. Ataques injustificados, no. Pase lo que pase, vosotros ya habéis ganado. Vosotros habréis grabado vuestro nombre para siempre en la historia del Benidorm Fest, en la historia de Eurovisión. Sois gigantes.

Sigue los temas que te interesan