Encarnita Polo asegura que sus declaraciones homófobas en ‘Socialité’ están fuera de contexto

Este martes, Telecinco programó una entrega del programa Socialité en la franja de la sobremesa, como suelen hacer en muchos de los días festivos. El mantenimiento de la tumba de Sara Montiel, las deslealtades de Íñigo Onieva o el museo de Rocío Jurado fueron algunos de los temas que se trataron en esta jornada. Y también realizaron una entrevista a la cantante Encarnita Polo, quien habló con el reportero Álex Álvarez de su mala situación económica.

Y en plena charla, la artista de 83 años realizó unas declaraciones homófobas que chocaban con la imagen que se tenía de ella. “A mí me gusta la gente que es gay pero que no van por la calle como locas, sino que son personas normales”, aseguraba la cantante, quien ha grabado temas con grupos como Locomía. “No es necesario ir por la vida como un loco por ser homosexual, creo yo”, añadía en ese mismo sentido. “Si le gusta otra pareja de lo mismo que a ellos, me parece muy bien. Está hasta permitido”, seguía diciendo, para luego cargar contra el matrimonio igualitario, incluso pidiendo perdón por sus palabras. “No encuentro normal que se casen dos hombres y dos mujeres, a mi entender. Por la Iglesia, claro, luego por el Juzgado que se case quien quiera, pero por la Iglesia, no”, seguía diciendo, como si fuese posible para una pareja homosexual el darse sí quiero por la Iglesia. “Si esa persona trabaja en un banco o en cosas muy serias, ahí no van con pluma. Todo hay que dejarlo en el sitio que le corresponde”, siguió diciendo la artista, quien cree que la pluma no está bien “a no ser que estemos de cachondeo”.

[El desapercibido gesto de Rocío Carrasco con la foto de Amador Mohedano al entrar en plató]

En el plató, María Patiño lamentó sus declaraciones, y recalcando que lo que ha dicho Encarnita Polo es el reflejo “de una parte de la sociedad que, por desgracia, piensa así”. La presentadora afeó también la frase de la cantante sobre la boda por la Iglesia. “A mí me han hecho saber que, si dios existe, nos quiere a todos por igual, sin distinción”, espetaba. Y añadía que la intérprete de ‘Paco, Paco’ “transmite mucha ignorancia”. Por su parte, Álex Álvarez, explicó que esas declaraciones salieron a raíz de preguntarle por ser un icono gay, porque “el público gay la adora, que siempre ha estado presente en todas las fiestas del colectivo LGTBI”, y que se asombró al escuchar tales barbaridades.

Las palabras de Encarnita causaron mucho revuelo casi desde el momento de su emisión, y por eso mismo, la artista ha pedido perdón a través de sus redes sociales y ha cargado contra el programa. “Quiero pedir disculpas y afirmar que nunca he querido faltar el respeto, ni ofender, a los miembros de la comunidad LGBT”, escribía la cantante, insistiendo en que es un colectivo al que debe mucho y al que tiene mucho amor. “La emisión, malintencionada y fuera de contexto, de mis palabras, ofrece una imagen equivocada de mí”, aseguraba, dando a continuación las gracias por las muestras de cariño.

Sigue los temas que te interesan