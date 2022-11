El corte de Lourdes Maldonado a una doctora por criticar a Telemadrid en 'Hablando claro'

Lourdes Maldonado se ha enfrentado a un incómodo momento este martes 1 de noviembre durante una entrevista en directo en el programa Hablando Claro. El espacio matinal de La 1 abordó la saturación de la sanidad madrileña y contó con el testimonio de una médica agredida este fin de semana por un paciente mientras trabajaba en Urgencias.

La doctora Guadalupe Pajares intervenía por teléfono para relatar lo sucedido, aunque aprovechó para denunciar la situación precaria a la que se enfrentan los sanitarios de la Comunidad de Madrid. La afectada relataba que fue agredida "después de llevar desde las 8 de la mañana de guardia en un puesto único de la Comunidad de Madrid, en atención rural, atendiendo en torno a 70 enfermos un sólo médico".

"Había un retraso importante, porque habitualmente en ese puesto hay dos médicos", añadió Pajares. "Simplemente quiero aclarar que en esos puestos somos los médicos los que abrimos la puerta al paciente que llega a llamar al timbre. No tenemos ningún elemento de seguridad, salimos a pecho descubierto con nuestra bata y entra lo que tenga que entrar", denunciaba en directo.

Las nuevas urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid se han estrenado con incidencias y quejas #HablandoClaro1N ▶https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/6jGttuMayg — Hablando Claro (@HablandoTVE) November 1, 2022

"Hay un porcentaje cada vez más elevado de la gente que va a urgencias que son delincuentes, son impacientes y gente agresiva y violenta. Estamos desatendidos", agregó la doctora, que cargó contra los medios por el tratamiento que dan a asuntos como este. "Los medios de comunicación hacen un flaco favor cuando demonizan el sector de los sanitarios, utilizando expresiones como las que he oído, gente que habla, en concreto del programa de Telemadrid de la mañana de ayer...", dijo en tono de enfado.

Inmediatamente, Lourdes Maldonado cortaba a la entrevistada para reconducir el asunto: "Perdone, doctora, estamos en Televisión Española escuchando lo que le pasó, no vamos a hablar de otros medios de comunicación. Solamente queremos saber su caso, cómo se encuentra, qué ocurrió ese día, si usted ha presentado una denuncia y si ha notado en las salas de espera un mayor nivel de inquietud y de impaciencia. Tiene que entenderlo", expresó la presentadora.

🗣 La doctora Pajares recibió una paliza de un paciente mientras hacía guardia el domingo en el centro sanitario de Guadarrama#HablandoClaro1N ▶https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/wLunogOheO — Hablando Claro (@HablandoTVE) November 1, 2022

"Yo tengo que entender que solo quieren que les cuente una cosa, de modo que le contestaré: el domingo no comí, no fui al baño hasta que me agredió el paciente. ¿Le he contestado?", respondió notablemente molesta.

Finalmente, la periodista daba por finalizada la entrevista y agradecía a la doctora su intervención, aunque no pudo relatar cómo ocurrió la agresión ni si ha tomado medidas legales contra el paciente causante de la misma.

