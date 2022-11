El desapercibido gesto de Rocío Carrasco con la foto de Amador Mohedano al entrar en plató

Rocío Carrasco volvió a estar presente este lunes 31 de octubre en el plató de En el nombre de Rocío para responder a las últimas acusaciones de su familia y pronunciarse sobre los rumores de su separación de Fidel Albiac. Pero además de por sus palabras, la hija de la artista ha causado un gran revuelo por el revelador gesto que le dedicó a Amador Mohedano y que pasó desapercibido para parte de la audiencia.

Como es habitual, el programa preparó una entrada cargada de simbolismo. Rocío aguardaba frente al plató mientras sonaba la voz de la Jurado cantando Déjala correr y, a su vez, se escuchaban audios de Amador Mohedano cargando contra su sobrina mientras los colaboradores ocupaban sus asientos.

"¡Que se joda! (...) Cuando la familia ha dejado de tener contacto con ella es porque a ella se le ha puesto en el mismísimo que no quiere saber nada, nosotros lo hemos intentado mil veces. No te coge el teléfono entonces, ¿qué hace uno?", se oía decir al hermano de 'la más grande'.

En ese momento, Rocío comenzaba a andar para dirigirse al famoso sofá de su madre en el que grabó la docuserie. Justo en el centro del escenario, la protagonista se detuvo sobre la foto de Amador Mohedano que mostraba la pantalla del suelo y no dudó en pisotear la cara de su tío antes de seguir su camino.

Pese a que todo ocurrió en cuestión de segundos, algunos espectadores se percataron de ese gesto de desprecio hacia Amador y lo compartieron en redes sociales.

Sobre su separación de Fidel Albiac, Rocío Carrasco fue tajante. Jorge Javier Vázquez bromeó con el tema expresándole su pesar por esa mala noticia: "Lo siento mucho, porque te has separado de Fidel". "Ay, es verdad", decía ella, siguiendo el juego al presentador.

"No, va a ser que no. Gracias a Dios, no", desmintió finalmente. Y es que la hija de Rocío Jurado asegura que sigue enamorada "hasta las trancas" de su marido. "Me gusta Fidel porque es Fidel", zanjó.

