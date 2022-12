Alfred García: "No es sano alejarse de las redes, un artista no progresa si no tiene en cuenta las críticas"

En su paso por la Academia de Operación Triunfo, Alfred García ya dejó muy claro que su juventud no estaba reñida con su seguridad artística. El concursante mostró una envidiable autoestima y no dudó en luchar por aportar su toque personal a sus actuaciones en un talent a menudo acusado de coartar la libertad artística de sus participantes. Esa misma seguridad es la que el catalán muestra ahora en su nueva aventura profesional, su participación en el Benidorm Fest para tratar de volver a representar a España en Eurovisión, esta vez en solitario, cinco años después de hacerlo de la mano de Amaia Romero.

Muchas cosas han cambiado desde entonces. Lo primero y más evidente, la preselección española. "Esta vez hay una nueva montaña que subir, que es el Benidorm Fest. Pero bueno, en su momento también hubo una gala en Operación Triunfo", explicaba el artista a varios medios, entre los que se encontraba BLUPER, en la rueda de prensa de presentación de los participantes del certamen de RTVE.

Sobre el motivo por el que ha decidido 'volver' al camino eurovisivo, Alfred corrige la pregunta: "Nunca me fui. El que va a Eurovisión nunca abandona el festival". Asegura que no se presentó en la edición pasada porque "tampoco sabía lo que iba a ser y lo veía demasiado precipitado", aunque si hubo un aspecto determinante para enviar su candidatura este año, ese ha sido su canción. "Para mí es la mejor canción que he escrito nunca y la canción que pueda representarnos este año", asevera.

Alfred asegura que 'Desde que tú estás' es la mejor canción que ha compuesto. Gtres

No obstante, Alfred se resiste a definir su tema antes de que el público pueda escucharlo: "Para mí esta canción no se concibe sin estar en Eurovisión. Es una canción que está escrita para eso y que tiene un sentido. Y cuando veáis su estructura, su métrica, sus cambios de tempo, sus cambios de intensidad, las dinámicas, veréis que realmente es una canción que no es para que me beneficie a mí, sino para que nos beneficie a todos, porque al final se trata de emocionar a todo el país y a todas las personas que vean Eurovisión".

El artista afirma que escribió la canción en una tarde y ese mismo día decidió que iba a presentarla al Benidorm Fest. "Si no hubiese tenido la canción, evidentemente no me hubiese presentado, porque para presentarme a algo necesito estar muy seguro de lo que voy a presentar y es una responsabilidad", apunta.

"No me presento al Benidorm Fest para darme a conocer, vengo para intentar ganar e ir a Eurovisión"

Y es que, si algo se puede destacar de su actitud previa al Benidorm Fest, es su gran entusiasmo de cara a Eurovisión, objetivo que tiene presente en todo momento. "No me estoy presentando para darme a conocer o dar a conocer mi música, vengo para intentar ganar e ir a Eurovisión porque es algo en lo que creo firmemente. Creo en este país, creo en la cultura de este país y verdaderamente creo que tengo la canción que puede representar este país en el Festival de Eurovisión", expresa el cantante.

De resultar elegido para representar a España en el certamen europeo, Alfred tendrá la oportunidad de redimirse de aquel puesto 23 de Lisboa 2018. Sin embargo, él no recuerda esa experiencia como una espinita clavada: "A raíz de OT 2017 cambiaron muchas cosas en la televisión, también cambiaron muchas cosas a nivel social en nuestro país y creo que querer cambiarlo sería un error, porque lo hicimos lo mejor que pudimos", comenta.

Alfred ya representó a España en Eurovisión 2018 con Amaia Romero.

"Yo he recibido comentarios muy buenos y comentarios muy malos en ese 2018-2019", agrega Alfred, "pero estoy aquí y ningún comentario va a hacer que yo no persiga mi sueño, que es querer representar en solitario a mi país en Eurovisión".

Ninguno de esos comentarios ha hecho que el cantautor se aleje de las redes sociales. "Creo que no es justo para las personas que nos están siguiendo en las redes, desde los medios de comunicación hasta el fan que te compra un ticket para venir a tu concierto", expresa. Y añade: "Estamos aquí para las cosas buenas, pero también para para las malas. Somos artistas, pero a veces somos un poco como políticos, tenemos que dar la cara en según qué situaciones y contestar a veces, u observar y estudiar lo que está pasando. Al final es importante tenerlo en cuenta, si no, uno no progresa".

"Una persona que no esté preparada para las críticas malas y para las críticas buenas, en realidad tendría que pensar que esto también va de esto, porque al final está representando a todo un país", concluye Alfred.

