El cantante Adrián Martín reaparece en Telecinco y Emma García rompe a llorar de la emoción

El cantante malagueño Adrián Martín ha reaparecido en el programa Fiesta, de Telecinco. El joven, que ya tiene 17 años, se hizo conocido cuando apenas tenía nueve años, tras colgar en YouTube un vídeo en el que cantaba con su hermana Sonia Martín la canción de Rosario Flores 'Qué bonito'. Más tarde pasó por el programa de Telecinco Levántate y conquistó especialmente al presentador, Jesús Vázquez, y Rosario Flores se volcó mucho en él.

Para Emma García, la presentadora, el reencuentro con Adrián ha sido muy intenso, y no ha podido evitar emocionarse, con lágrimas en los ojos. “Perdonad, es que me pasa una cosa con Adrián Martín. Parezco tonta, pero me emociona un montón”, explicó la presentadora de Fiesta. “Estuvo hace muchos años, y me recuerda a un momento especial que estaba viviendo”, añadía, y aclarando que si veíamos lágrimas en sus ojos era “por emoción”.

Emma aclaró que Adrián le recuerda a “una persona que se me fue hace unos meses”, su propio padre, cuya pérdida acompañó de la música de este artista andaluz. “Lo estuve escuchando durante aquel momento. La música me recuerda a mi padre y es bueno sacarlo”, reconocía con emoción.

[Adrián Martín sale del hospital tras ser intervenido tres veces en un mes]

Hasta la fecha, Adrián tiene dos discos en el mercado: ‘Llevo de vida’, que estuvo nominado a los Grammy Latino, y ‘No me doy por vencido’. Pronto se sumará a ellos un nuevo álbum, cuyo tema de presentación es la canción ‘Pídeme’, que fue la que presentó este martes en Fiesta, y que supone su vuelta a la música tras un gran parón por causas médicas.

Y es que hay que destacar que Adrián ha encadenado en los últimos años varios problemas de salud, que le han hecho estar hospitalizado, incluso durante la pandemia, y ha tenido que ser intervenido en muchas ocasiones. El joven tiene hidrocefalia y malformación congénita, pero parece encontrarse ahora mismo en un gran momento personal y profesional.

