Twitch vuelve a pescar en la televisión tradicional: 'Un, dos, tres' regresa 20 años después con TheGrefg

Vuelve el mítico Un, dos, tres. El concurso creado por Chicho Ibáñez Serrador tendrá una nueva vida casi veinte años después de su última emisión con Luis Larrodera. Pero no regresa a la televisión, sino a Twitch. Lo hará de la mano del streamer David Cánovas, más conocido como TheGrefg. A los mandos del formato también estará el hijo del histórico realizador de TVE, Alejandro Ibáñez Nauta.

No es la primera vez que Twitch recurre a la televisión tradicional. Sin ir más lejos, el ejemplo más reciente lo tenemos con las Campanadas de Ibai Llanos. El famoso creador de contenidos contó con Ramón García y Anne Igartiburu -dos rostros importantes de la televisión de siempre- para dar las uvas desde la Puerta del Sol. Ibai Llanos también organizó su First Dates particular.

Así, el Un, dos, tres -llegó a congregar a más de 24 millones de personas frente al televisor- vuelve cinco décadas después de su estreno con un formato renovado. Será en una única gala-evento que se emitirá en directo a través del canal de Twitch de TheGrefg; un canal que cuenta con más de 11 millones de seguidores, acumulando dos de las tres emisiones más vistas de la historia de la plataforma de streaming con picos de 2,5 y 1,7 millones de espectadores simultáneos.

Factoría Henneo, la productora audiovisual de Grupo Henneo, junto con Prointel e Isla Audiovisual producirán este nuevo Un, Dos, Tres que, aunque estrena formato, mantendrá la esencia de la mecánica original. Se compondrá de sus clásicas tres etapas, combinando preguntas y respuestas, pruebas físicas y su recordada subasta.

Volverán también algunos de los personajes más emblemáticos del programa como las azafatas (aunque en este caso habrá también azafatos), los tacañones, y por

supuesto, la famosa calabaza icono del programa. La fase de la subasta, conocida por los premios espectaculares o chascos monumentales que ganaban los concursantes, contará con actuaciones musicales, de magia, de humor y de baile.

¿Cuándo se emitirá este especial del 'Un, dos, tres'?

En esta etapa, talentos digitales compartirán pantalla con talentos de la televisión analógica conocidos por las generaciones que vieron el Un, dos, tres original. "Este programa va a provocar una unión generacional muy chula. Lo vas a querer ver tú, también lo van a querer ver tus padres… Es una responsabilidad enorme porque no estamos trayendo cualquier programa o cualquier cosa que se haya hecho. Estamos trayendo algo histórico, algo mítico", dice TheGrefg.

Para Alejandro Ibáñez, director y productor ejecutivo de títulos como Historias para no dormir o Urubú, el programa "significará volver a encontrarnos con la familia para ver algo juntos, entretenernos, pasar unas horas juntos y divertirnos que es lo que se echa de menos en casa".

La fecha de emisión y otros detalles del programa, como los concursantes y los demás personajes, se desvelarán próximamente en un evento de presentación, aunque, como adelantaron TheGrefg y Alejandro Ibáñez en la emisión de Twitch, el conocido realizador de directos estará acompañado por un copresentador que conoceremos más adelante.

