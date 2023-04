Iker Jiménez levanta el contenido de 'Horizonte por el "caso 'Tiempo de Juego": "Me he quedado muerto"

No se habla de otra cosa: el escándalo en el que se ha visto envuelto el equipo de los deportes de la cadena COPE. La presunta estafa cometida por Guillermo 'Willy' Valadés, periodista del programa Tiempo de juego, a sus compañeros continúa siendo noticia en numerosos medios digitales. También en programas de televisión.

De hecho, el asunto será tratado por Iker Jiménez en Horizonte este jueves. El periodista, que sigue dando pie a temas de rigurosa actualidad, ha anunciado a través de sus redes sociales que el 'caso Tiempo de Juego', como así lo ha bautizado, ha obligado a levantar la escaleta del programa que tenían preparado para esta semana.

Por lo tanto, el equipo del también presentador de Cuatro Milenio se centrará en el tema del momento. Jiménez no ha dudado en defiende a los que fueron sus compañeros en la SER -cuando pilotaba el mítico Milenio 3- por apoyar económicamente a un integrante de la plantilla. "Estoy bastante impactando", dice. "Puedo hablar con el argumento que me dan diez años compartiendo antena y redacción con ese equipo, que califico como magnífico. Una familia, un clan".

"Como clan protege a los suyos y los protege detrás del micrófono, y no solo con el éxito", asegura el periodista explicando que la clave del éxito de Tiempo de juego porque es un "grupo de amigos". "Son compañeros con un bagaje impresionante. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño... Pero no solo ellos, todo el equipo. Y yo conociéndoles, creo saber lo que ha ocurrido. Seguramente, se me escapan cosas. Me he quedado muerto", reconoce.

Jiménez prosigue el vídeo diciendo que "ya teníamos historias en España de personas que habían estafado, supuestamente, a otros dando lástima". "¿Esto es así en el caso de Willy? Yo no lo sé, pero entiendo la tristeza enorme de estos compañeros porque, si aquí hay algo que sacar en claro, en mi humilde opinión, es que esta gente cumple con su gente y se entrega a su gente", señala tomando partido por el equipo del espacio radiofónico. "Y esto es un valor humano fundamental".

Por todo esto, "Horizonte vamos a cambiarlo entero", anuncia comentando que el formato hablará de otros casos similares ocurridos en nuestro país. "¿Qué pasó con ellos? ¿Pagaron al final? ¿Y qué pasa en la mente de estas personas, si es así, que son capaces de engañar a un círculo lejano o un círculo íntimo con la maldita y terrible enfermedad que a todos nos espanta, utilizándola como moneda de cambio?", se pregunta para terminar diciendo: "Este tema es fundamental, tenemos que ir un poco más allá. He escuchado de todo y alguna cosa ciertamente muy triste y yo no entro en eso porque precisamente conozco a ese equipo".

