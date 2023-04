Ana Rosa Quintana se moja en el escándalo de la COPE: "Estafar con el cáncer me parece de ser un miserable"

El escándalo en el que se ha visto envuelto el equipo de deportes de la COPE ha llegado a la televisión. Hace unos días, salió a la luz la presunta estafa de Guillermo 'Willy' Valadés, periodista de Tiempo de juego, a sus compañeros. Tal y como ha trascendido, el colaborador de Paco González habría pedido cientos de miles de euros a sus compañeros para costear el caro tratamiento de un cáncer terminal que sufría. Sin embargo, en los últimos días se destapó la mentira al saberse que Willy, en realidad, no tenía un tumor con metástasis en la espalda, como el decía.

El turbio asunto ha sido tratado por diferentes medios digitales, pero también por Ana Rosa Quintana. Este martes, la presentadora dio la cara por el equipo de deportes de COPE. "Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño o 'Xuancar' González... qué buenas personas son, dieron todo lo que tenían en el fondo para un compañero que supuestamente estaba entre la vida y la muerte", dijo.

"Qué duro, te engañan, a cualquiera nos puede ocurrir... pero que sea un compañero con el que tienes muchos años de relación, de amistad, conocimiento de familias... me parece tremendo", llegó a asegurar. Este miércoles, el magacín de Telecinco ha continuado indagando en el tema aireando los mensajes que el propio Willy mandaba a sus compañeros por medio de un chat común.

"¡Vamos! Ha desaparecido la metástasis de la cadera. ¡Vaya subidón! Ya solo queda metástasis en la columna, que es donde más hay, y en la rodilla. Ahora llega la Copa de Europa, que es la de las remontadas del Madrid, la primavera, el verano y, sobre todo, poder volver a la radio... En definitiva, seguir con más ganas de vida que nunca", fue uno de los mensajes que envió.

"Hoy es la tercera semana que no se ha desarrollado metástasis en ningún hueso. Me han dicho los médicos que es una gran noticia por cómo se está comportando el tumor. Como para no estar contento", versaba otro de ellos. "El bicho esta semana se ha revuelto y ha crecido un milímetro por el núcleo y por ancho. No me ha cogido por sorpresa por el aumento de los dalos físicos que he tenido esta semana".

Con todo esto, la indignación de Ana Rosa ha crecido, pues el tema le afecta indirectamente. Recordemos que la presentadora regresó en octubre a su programa tras superar un cáncer de mama que le apartó de los platos durante varios meses. "Estafar con algo tan serio como es el cáncer, y no lo digo porque yo sea una de esas personas que ha tenido y que tiene la espada de Damocles del cáncer, es que hay niños y más personas con cáncer. Estafar con eso me parece de ser un miserable".

Además, el matinal de Telecinco ha informado que el sueldo de Valadés estaba por encima de los 100.000 euros anuales y que no tiene ni mujer ni hijos. El periodista tampoco tiene casa propia, al seguir viviendo con sus padres. Por último, AR ha acudido a la calle en la que vive recogiendo testimonios de vecinos que aseguraban rotundos que Valadés es "muy fantasma".

