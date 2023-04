'Willy', el periodista de COPE acusado de estafar a sus compañeros mantiene que "está enfermo"

El programa 'Tiempo de Juego' de Cadena Cope y el periodista Guillermo 'Willy' Valadés continúan siendo los protagonistas de la semana. Y es que desde que salieran a la luz las informaciones sobre una supuesta estafa del colaborador a sus compañeros, no se habla de otra cosa. Tal y como se ha podido saber, 'Willy' habría solicitado cientos de miles de euros a sus compañeros de programa aludiendo a su necesidad de costear un tratamiento para el cáncer terminal que sufría. De esta forma, y haciendo creer a sus compañeros que la enfermedad era real, el colaborador se habría embolsado una cantidad cercana a los 300.000 euros, entre 10.000 y 16.000 euros por semana.

Su historia comenzó hace más de 20 años, cuando surgió la sección de deportes de la cadena. Pero fue el pasado mes de noviembre cuando el colaborador informó a sus compañeros de que le habían detectado un tumor con metástasis en la espalda. De hecho, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a 'Willy', el periodista habría llegado a confirmar en varias ocasiones a sus compañeros de programa que tenía "altas probabilidades de morir".

Por el momento, han sido pocas las reacciones de la cúpula del programa en relación a este escándalo. El propio Paco González aseguraba este martes en el programa que no podían contar la verdad ya que, en la actualidad, no saben lo que es verdad y lo que no. Una información que también ha podido corroborar este periódico a través de fuentes cercanas al periodista 'Willy', que aseguran que los colaboradores desconocen si realmente se ha tratado de una estafa, si está enfermo o incluso si hubiera podido gastarse el dinero en terapias naturales.

Pepe Domingo Castaño junto Guillermo 'Willy' Valadés.

A día de hoy, según confirman las mismas fuentes, Valadés continúa afirmando que sufre realmente la enfermedad. Pero tras haber salido a la luz todas las informaciones, el equipo de 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope habría exigido al periodista informes médicos con el objetivo de poder corroborar el cáncer terminal que asegura padecer y conocer así en qué ha gastado el dinero prestado.

Según han explicado las mismas fuentes, el dinero —cuya cantidad rozaría el medio millón de euros— procedía de las primas que el programa ingresaba cuando eran líderes de audiencia. Un dinero que, en un primer momento, está pensado para destinarlo a la contratación de colaboradores pero que, en este caso, se habría utilizado para ayudar al periodista. En relación al origen del dinero, Paco González, uno de los presentadores del espacio, aseguraba este martes en directo que algunas informaciones que se habían arrojado eran falsas y que en ningún caso las cantidades monetarias procedían de fondos de maniobra ni de la publicidad.

['Willy', el periodista de Deportes Cope que estafó a sus compañeros miles de euros con un falso cáncer]

Guillermo 'Willy' Valadés formaba parte del núcleo principal del programa 'Tiempo de Juego', dirigido por Manolo Lama y Paco González. De hecho, el colaborador era íntimo amigo de este último, siendo él mismo quien habría incorporado al periodista a la plantilla durante el nacimiento del programa. Según han informado fuentes cercanas a 'Willy' a este periódico, su función en el entramado de la Cope era encargarse de la jefatura de la página web del programa. Y todo ello a pesar de que, tal y como confirman, no pasaba por la redacción de la Cadena Cope desde que empezó, presuntamente, con su tratamiento.

La noticia no ha pillado de sorpresa al colaborador. Y es que, según confirman las mismas fuentes anteriormente mencionadas, fue durante una reunión de los miembros del equipo celebrada el pasado jueves cuando la cúpula del programa le informó sobre lo ocurrido. Del mismo modo, el equipo de 'Tiempo de Juego', según ha podido saber este periódico, emprenderá acciones legales contra el periodista por lo sucedido. Sus compañeros le definen como una persona con mucho "don de gentes" y al que se le daban muy bien las relaciones públicas.

El origen

Todo comenzó hace apenas seis meses. Valadés comunicó a sus amigos y compañeros que padecía una enfermedad y la reacción de estos fue responder al unísono. Su diagnóstico inventado era un tumor cerebral con metástasis en la espalda. Un diagnóstico que todos sus compañeros se creyeron y por el que decidieron destinar los ingresos de estas primas a su tratamiento.

Fotografía de Guillermo 'Willy' Valadés.

Según informó El Confidencial, 'Willy' pedía a sus compañeros una asignación periódica de 10.000 euros a la semana para financiar su tratamiento del cáncer en la Clínica de la Universidad de Navarra, una institución privada con la que la Cadena Cope tiene convenios. Una asignación que aumentó posteriormente a 16.000 euros a la semana ya que, según alegaba el propio periodista, el supuesto tratamiento estaba dando resultado y los fármacos eran cada vez más caros.

Según confirmó también el diario anteriormente mencionado, la estafa se destapó a raíz de que el equipo del programa descubriera que no había ningún paciente registrado a su nombre en la clínica. Posteriormente, le pidieron las facturas y su reacción fue evitar las peticiones y exigencias de sus compañeros.

Una supuesta estafa que el colaborador no solo habría mantenido con los miembros del equipo del programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope, sino también con sus seguidores en redes sociales. “Disfruta de cada segundo de vida” es la frase que puede leerse nada más acceder a su perfil de Twitter.

Pero no sólo eso. El pasado 13 de abril, Willy tuiteó una canción de Lady Gaga –’Ha nacido una estrella’– cómo muestra de su lucha: “Si te mostrara mis heridas, te preguntarías cómo soy tan fuerte… Dejé de pensar que pasará en mi futuro. Vivir mi presente de excelente manera porque no sé si mañana estaré aquí. Hoy decidí ser feliz. Cuidaré de mí hasta el final de mis días. Le doy gracias Dios porque nunca me dejó caer. Hoy soy muy afortunado porque aún vivo”.

Siguiendo la misma línea, el colaborador también aplaudió algunas campañas relacionadas con el cáncer, como cuando los aficionados del Real Madrid y del Liverpool posaran junto a médicos e investigadores de la Unidad CRIS de terapias avanzadas del Hospital de La Paz, o cuando retuiteó un vídeo publicado por Marco Asensio con motivo del Día Mundial del Cáncer Infantil

Sigue los temas que te interesan