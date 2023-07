Así es 'El Conquistador', el reality más extremo en el plató más impresionante de la televisión

"¿Dónde está la última frontera de la aventura?" Esta fue la pregunta que llevó a Patxi Alonso y a Joxan Goñi a crear hace más de dieciocho años el reality más extremo de la televisión y un auténtico fenómeno social en País Vasco con diecinueve temporadas a sus espaldas y unas audiencias por encima del 20 % de cuota de pantalla: El Conquistador. Un éxito que no podía pasar inadvertido para la televisión nacional. Tanto es así que La 1 de TVE estrenará a partir de septiembre su propia versión con el objetivo de conseguir mostrar a la audiencia el verdadero significado de reality.

“Como a la Luna no se puede ir… de momento, surgió como icono de aventura de la última frontera la Patagonia, Ushuaia. Te lees el libro de Bruce Chatwin y uau!”, recuerda Alonso, director general de HOSTOIL (THE MEDIAPRO STUDIO) y creador y productor ejecutivo del formato, durante un viaje al Parque Nacional Los Haitises al que ha acudido BLUPER junto a otros medios para descubrir de primera mano la dureza del formato.

“Parece que no, pero es un programa que está muy relacionado con el curro que hacíamos en informativos en deportes, que al final es la misma idea: ir donde la gente, grabar lo que dicen, acoplarte a lo que hacen ellos y sacar de ahí lo mejor de lo que puedes sacar”, añade Goñi, que conoció a Alonso en la redacción de deportes de la ETB a mediados de los años 90. “Yo me quedé con la copla de su valía porque yo tonto no soy”, añade entre risas Alonso.

Antes, no obstante, hubo un proyecto que fue el germen de El Conquis, como se conoce coloquialmente al formato en País Vasco: Basetxea. “Era un reality en un caserío de época de hace 100 años en el País Vasco y los concursantes iban vestidos de época, sin luz eléctrica y con pruebas bastante heavies”, recuerda Goñi. “También hicimos antes La flecha amarilla, que fue el Camino de Santiago, que hubiera tenido continuidad porque nos gustaba mucho por la épica que tenía. Pero era rollo road movie, que es un infierno a nivel de producción”, comenta Alonso. “Baisetxea nos ayudó mucho porque hicimos diez ediciones. Probamos muchas cosas ahí y lo que funcionaba bien lo pasábamos a El Conquis. Nos servía de laboratorio”, continúa Goñi.

Pero, ¿qué es El Conquistador? Producido por HOSTOIL (THE MEDIAPRO STUDIO), el formato pone a prueba la fortaleza física y mental de 33 concursantes. Divididos en tres equipos, durante un mes y en las condiciones ambientales más salvajes, se enfrentan con afán de superación y deportividad a retos tan arduos como originales en agrestes enclaves, como el Parque Nacional de los Haitises (República Dominicana) en esta primera edición para La 1 de TVE.

“Aquí llegó Cristóbal Colón y dijo aquello de: “El ojo humano no ha visto una cosa tan bonita como ésta”. Lo que no sabemos es que dijo cuando se metió dentro”, resume entre risas Julian Iantzi, el presentador del programa durante sus 19 temporadas en ETB y en esta primera en TVE. “Es el plató más duro en el que he estado porque te saca de tu zona de confort, pero el que más oportunidades te da. El entorno natural y salir de esa comodidad a la que estamos acostumbrados te ponen en una situación de sensibilidad que no te pone ningún otro programa. Es indefensión. Es la naturaleza la que te acompaña”, añade Raquel Sánchez Silva, que se suma a esta aventura en este salto a La 1.

“Aquí te llueve y estás ahí colocada con todo el agua encima. Que viene el bicho, viene. Que te pica, te pica. Esa es la grandeza del formato. Nosotros, como comunicadores, siempre intentamos buscar la épica y que parezca único e irrepetible, pero es que aquí lo es”, dice la extremeña. “Hay calor, humedad, bichos… Son muchas horas de grabación, pero también muchas horas de espera… Son 24 horas para el programa y con unas condiciones muy duras… Aunque, cuando me dicen que si no me aburro después de tantos años, yo les digo: ¿Cuál es tu oficina? Porque la mía es esta", añade Iantzi.

"Tuve mi fase de adaptación. Confié menos en mí que hace veinte años, aunque también por una cuestión edad. Pensé que no iba a aguantar igual. Sé las horas que se trabaja, que estar dos horas bajo el sol no es lo mismo que con un aire acondicionado… Pero estoy como si tuviera 30 años. Físicamente me encuentro más poderosa que nunca. Es como que, cuando me da un rayo de sol y hay bichos, es el lugar donde me encuentro mejor. Y creo que es lo que les pasa a los concursantes. Hay algo que se rebela en nosotros contra toda esa incomodidad y, cuando te adaptas, empiezas a sentirte bien", explica Sánchez Silva, en lo que significa su vuelta a La 1 tras presentar Maestros de la costura.

Un regalo para los concursantes

'El Conquistador'.

En eso coincide Iantzi. "Lo bueno de este programa es que los llevamos al límite y les enseñamos a que, cuando estás jodido, tienes que sacar el animal que llevas dentro, el conquistador que llevas dentro, que decimos nosotros. Porque, cuando el cuerpo no puede, la mente sí tira. Es una de las enseñanzas que ellos se llevan, que cuando creen que ya no pueden, que están jodidos, de repete logran una victoria y todo cambia".

Y añade. "El Conquistador es un regalo a la gente que quiere descubrir sus límites físicos y mentales, que quiere salir de su zona de confort y que se quiere probar realmente. Aquí no hay trampa. Cuando decimos que esto no es un reality porque a veces se usa de una manera despectiva es porque es una aventura real contada con cámaras. Todo lo que viven es real. Sacan enseñanzas de vida, aprenden a valorar lo realmente importante. Aprenden muchas cosas, valoran lo que tienen allá, valoran a vivir sin móvil... (...) Por ejemplo, un ganador me dijo una vez que lo que se llevaba del programa era valorar lo que tenía cercano, a su familia… Me decía que tenía un padre muy rudo, de caserío, como muy vasco, y que cuando volviera iba a coger a su padre y decirle que le quería".

Por eso hay 'locos' que se presentan para vivir esta aventura. "La gente que viene al conquistador es gente normal, gente de la calle. Hay urbanitas, deportistas, más altos, más pequeños, más corpulentos, menos corpulentos. La mitad son hombres y la mitad son mujeres. Hay un poco de todo. Pero es gente sobre todo fuerte mentalmente. El físico también ayuda porque en la última prueba, que es una prueba larga, hay que tener formación. Pero hay gente que llega a la final y que no es el típico cachas. Eso te puede ayudar, pero si eres inteligente y estratega te puedes plantar en la final", explica el presentador.

Pero, ¿qué se busca en el casting? "No buscas nada en concreto", dice Goñi. "Es mucho por intuición y vibraciones. No tenemos las mismas preguntas. Después de tantos años, te das cuenta", añade. Eso sí, confiesa que, estando acostumbrados a "nuestra gente, de repente fuimos a Sevilla, y era increíble. Ha sido un descubrimiento. Hay una gran cantera de concursantes".

Concursantes que se las saben todas. "Hay muchos que actúan, que te buscan la vuelta. Ten en cuenta que ellos tienen todo el día para mirarnos: saben en qué flaqueas, qué reportero o cámara es más flojo, a quién pueden engañar…", explica el director. "Nosotros necesitamos llevarles al límite, pero también sufrimos con ellos. Y, además, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la delgada línea roja? Eso es lo más difícil que hay. Es el encanto del programa. El puede ser el director del reality más extremo del mundo, pero el espectador más apasionado", dice Alonso.

La clave del éxito

El campamento infernal de 'El Conquistador'.

Ahí quizá está la clave del éxito del programa, en la autenticidad, en la de los concursantes y en la del propia programa. "Es tan real, es tan bestia… A mis hijas ya nada le sirve", comenta Alonso, que explica que han llamado a auténticas estrellas del deporte como medallas de oro en Olimpiadas y tenistas de la ATP para ser capitanes que se han echado para atrás. "Se les explica la dinámica y en la última pregunta te dicen que si a la noche se vuelve al hotel".

Una verdad que les ha llevado a convertirse en fenómeno social en el País Vasco. "Dicen que la televisión en abierto ha muerto y resulta que El Conquis tiene un 50% en el target 13-24 años. ¡Pero es que el otro 50% lo está viendo en digital. Tres de cuatro chavales de Euskadi ve El Conquis!", explica Alonso. "Allí es la excusa para juntar a la familia, a los amigos..", añade Iantzi.

Pero, entonces, ¿por qué ha tardado tanto en adaptarse? "Yo también lo pienso", afirma Alonso. "De hecho, una cosa que me ha generado mucha frustración es ver el trabajo que hace el equipo y cómo viven el programa y que eso no tuviera una mayor repercusión. Que al final lo de la repercusión ya es relativo a nuestra edad. Pero habíamos vendido concursos y no éste. Ha habido conversaciones, pero no llegaban a buen puerto. Siempre pasaba algo. Yo tengo una teoría y es que era porque no éramos nosotros los que íbamos a venderlo. Lo digo porque la versión del creador lo transmite de una forma distinta. Y luego efectivamente que nos opacaba Supervivientes".

No obstante, esto no es Supervivientes ni de lejos. Es mucho más extremo. "Lo que hace que sea muy diferente es cómo se cuenta. Porque la injerencia de los presentadores es otra. Mi trabajo es distinto al que yo he realizado siempre. Y es más, cuando mejor estoy haciendo aquí mi trabajo, es cuando más callada estoy porque es una aventura en la que todo está orientado a que el absoluto protagonista sea el concursante. Y cuantos más minutos y cuanto más se coma la aventura a todo lo demás, mejor. Esto es entretenimiento documentado, es como un plano secuencia eterno, es un lenguaje diferente. Sorprenderá por lo extremo que es, pero también por cómo se cuenta", comenta Sánchez Silva, que sabe bien de lo que habla ya que ha presentado otros formatos de aventura como Supervivientes o Pekín Express.

De hecho, la extremeña reconoce que ni se le pasa por la cabeza dormir en el campamento infernal, donde van los concursantes que pierden las pruebas y donde duermen en plena selva rodeados de mosquitos y ratas como gatos. "No me gustaría nada dormir ahí. Cuando hicimos una visita, tuve que ayudar a Julian a salir del barro", confiesa Sánchez Silva, que tampoco se atrevería a hacer algunas de las pruebas más espectaculares. "Yo he visto caer a los concursantes del trampolín", advierte.

El equipo de 'El Conquistador'.

Un gran formato que no se leventaría sin el gran equipo humano y técnico que hay detrás formado por más de 250 profesionales y que empieza a trabajar mucho tiempo antes de que el piloto rojo se encienda. "Lo más complicado es que el sitio era increíble, pero no hay ni un camino ni una carretera ni nada. Por no haber, no hay ni hoteles. Solo hay uno. Así que entonces empezamos por buscar lanchas, lancheros, hacer una infraestructura... Y luego empezamos a tirar de agenda de equipo nuestro de otros años completándolo con gente local", explica Goñi. "Al final intentas hacer un dream team con la experiencia. ¿Quiénes son los mejores de Argentina? Me los llevo. ¿Quiénes los mejores de Colombia? Me los llevo", afirma Alonso.

"El gran reto de El Conquis ha sido meter un formato de un pie de un 45 en una televisión que te da un pie presupuestario de un 39", comenta el productor ejecutivo. Por eso y por ser una televisión pública con la que comparte intereses comunes, el formato saltará ahora a La 1. "No podíamos repetir esta locura con otra tele. En ETB fue una apuesta y tenemos un compromiso casi moral".

"La 1 es el cliente ideal. La primera conversación que tuve con José Pablo (director general de Contenidos de RTVE) fue una conversación muy fácil. Nos dijo que en el contrato lo que había que poner es que estuviéramos nosotros. Querían lo mismo (...) Y la verdad es que han sido extremadamente generosos. Siendo el grande, han esperado a que el pequeño acabe. Nosotros estábamos con otro proyecto y esperaron. Lo necesitaban para el Mundial de Catar y nosotros teníamos un compromiso con la ETB. En enero no podíamos porque estaba en emisión El Conquis 19 y estaba Supervivientes. Ahora llegará en septiembre", avanza Alonso.

