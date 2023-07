El proyecto televisivo en Mediaset que ha tenido que paralizar Alba Silva por el accidente de Sergio Rico

La periodista Alba Silva no se separa de su marido Sergio Rico. El futbolista del PSG continúa recuperándose del brutal accidente a caballo que tuvo hace un mes en El Rocío. Hace diez días que se le retiró la sedación al portero del equipo francés y despertó del coma inducido en el que se encontraba desde el pasado 28 de mayo. Pese a que aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, su evolución es tan positiva que en los próximos días pasará a planta.

Sus avances están siendo muy significativos y, tal y como ha avanzado la periodista Rocío Romero en Ya es mediodía, Rico no tiene daños a nivel neurológico a pesar del fuerte traumatismo craneoencefálico que le produjo el caballo con sus coces. El jugador ya habla, se comunica con su familia y ha empezado a hacer ejercicios de fisioterapia para recuperar el tono muscular que ha perdido en estas cinco semanas de ingreso en el hospital.

Su mujer, Alba Silva, no ha dudado en aparcar, de forma temporal, todos los proyectos profesionales que tenía para centrarse en su recuperación. Uno de ellos era la grabación de un docureality de Mediaset cuyo objetivo era mostrar cómo es el día a día de las mujeres de varios futbolistas y que llevará por título WAGS: ellas también juegan. (las siglas en inglés de wifes and girlfriends, esposas y novias).

La periodista iba a ser una de las protagonistas junto a Paddy Noarbe -este fin de semana se ha casado con Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid-; Zoe Cristófoli, novia del futbolista del AC Milan Theo Hernández, y Mina Bonino, pareja del madridista Fede Valverde.

"Era un proyecto en el que había puesto muchísima ilusión, enseñar un poquito la parte personal, cómo se vive al lado de un jugador, la vida habitual. Luego por otro lado, las cuatro somos empresarias y tenemos nuestra vida laboral y enseñábamos un poco el contraste para eliminar un poco esa percepción de mujer de jugador que por suerte o por desgracia tenemos", dice en declaraciones a Europa Press.

Un proyecto que, como desvela, "ha tenido que pararse evidentemente porque ahora mismo toda mi energía está puesta en mi marido. Sé dónde está mi sitio y ahora mismo es al lado de él así que no pienso en otra cosa que no sea él". Por eso, todavía no tiene "muy claro" si retomará el docureality cuando el portero reciba el alta hospitalaria: "Ya se verá. Ahora mismo mi energía es para Sergio y para su recuperación y todas mis fuerzas están puestas en él". "Ojalá todo se normalice y pueda seguir adelante con esto porque eso significará que todo está bien, porque lo que más deseo es que Sergio se recupere cuanto antes" añade.

Una recuperación que marcha por el buen camino, como ha confesado con una sonrisa, asegurando que "va para arriba y los médicos y nosotros estamos muy contentos con su evolución". "Estamos deseando que pase a planta, pero confiamos también muchísimo en el criterio de los médicos y hasta que ellos lo consideren necesario estará en la UCI" explica.

