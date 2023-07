Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años: su novia Gabriela está embarazada de 3 meses

Todavía con la resaca informativa de la gran boda de Tamara Falcó (42 años), otra gran noticia revoluciona el mundo del corazón por ser totalmente inesperada. Bertín Osborne (69) se va a convertir en padre por sexta vez, siguiendo así la estela de otros famosos de edad similar como Robert De Niro, que el pasado mes de mayo anunciaba que había tenido un hijo a sus 79 años y Al Pacino, que también ha dado la bienvenida a su cuarto vástago a los 83.

La noticia es del todo inesperada, pues apenas se conocía el romance del presentador con Gabriela Guillén (32) con quien llevaría un año de discretísima relación. La revista Lecturas publica en exclusiva que la joven está embarazada. Será el primer bebé para ella y el sexto para él, que tiene tres hijas mayores fruto de su matrimonio con Sandra Domecq y dos niños con Fabiola Martínez (50).

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Bertín tras conocerse la buena nueva, pero no tiene el teléfono operativo, seguramente por el aluvión de llamadas y mensajes que recibe en estos momentos. La pareja trata de llevar esta ilusionante etapa con la mayor intimidad posible. La joven ya ha superado el primer trimestre, según asegura la citada revista, que además muestra imágenes de Gabriela acudiendo a sus revisiones médicas para controlar que todo va bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

Fue en enero de 2021 cuando Bertín y Fabiola anunciaron su separación después de 20 años de relación. Desde entonces, el cantante se había centrado en sus proyectos laborales y también ha dado un giro radical a su físico, perdiendo algo de peso y poniéndose en forma. Fue en la primavera de 2022 cuando habría conocido a Gabriela, una empresaria que dirige una clínica de estética, con la que compartió una sesión de fotos para una marca de ropa.

Cuando salió a la luz pública el romance, el pasado mes de abril, ella misma lo confirmó, sin embargo, en un primer momento, Osborne jugó al despiste y trató de restarle importancia. "Es encantadora, simpática, muy guapa... La he visto ocho o diez veces. Punto y se acabó. Si estuviera enamorado, lo diría. No tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco", dijo. Sin embargo, en mayo, en un acto público, al fin admitió la relación: "No hay que darle más vueltas al tema. Llevo dos años y medio soltero, lo normal es que salga con una chavala".

