Primeras palabras de Fabiola Martínez sobre la nueva paternidad de Bertín Osborne: "Que sea feliz"

Este miércoles, 12 julio, ha comenzado con una noticia completamente inesperada. Se trata de la nueva paternidad de Bertín Osborne, fruto de su relación con Gabriella Guillén (32 años). El presentador será padre a los 69 años, por sexta vez, y tras un año de una discreta relación que llegó tiempo después de separarse de Fabiola Martínez (50). Tras conocerse la información, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la venezolana, que amable y cercana se pronuncia sobre la buena nueva de su exmarido.

La exmodelo prefiere mantenerse discreta y asegura a este periódico que no le corresponde "decir ni aportar nada", ya que no es su vida. No obstante, aprovecha para enviarle sus mejores deseos a Bertín, con quien mantiene una relación cordial a pesar de su divorcio.

"Sólo puedo desearle que sea feliz... Y que disfrute muchísimo", expresa Fabiola Martínez, que puso fin a sus 20 años de relación con el cantante en enero de 2021. Fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos en común, Kike (16) y Carlos (14), que ahora se convertirán en hermanos mayores.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne durante un acto de la Fundación Bertín Osborne. Gtres

Ha sido la revista Lecturas la que ha publicado en exclusiva que la novia de Bertín está embarazada de tres meses. Será el primer bebé para ella y el sexto para él, que además de los dos niños de su relación con Fabiola, tiene tres hijas mayores fruto de su primer matrimonio con Sandra Domecq. Este periódico también se ha puesto en contacto con el presentador, pero no tiene el teléfono operativo.

La pareja trata de llevar esta ilusionante etapa con la mayor intimidad posible, siguiendo la misma línea discreta de su romance. La joven ya ha superado el primer trimestre de embarazo, según asegura la revista, que además muestra imágenes de Gabriela acudiendo a sus revisiones médicas para controlar que todo va bien.

Cuando salió a la luz pública el romance, el pasado mes de abril, ella misma lo confirmó, sin embargo, en un primer momento, Bertín Osborne trató de restarle importancia. "Es encantadora, simpática, muy guapa... La he visto ocho o 10 veces. Punto y se acabó. Si estuviera enamorado, lo diría. No tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco", dijo. Sin embargo, en un acto público celebrado el pasado mes de mayo, admitió la relación: "No hay que darle más vueltas al tema. Llevo dos años y medio soltero, lo normal es que salga con una chavala".

Fabiola Martínez y Bertín Osborne junto a su hijo Kike, en una imagen de archivo. Gtres

Bertín Osborne se estrenó en la soltería tras poner fin a su matrimonio con Fabiola Martínez, con quien sigue manteniendo un vínculo laboral. Además de sus dos hijos en común, siguen juntos en uno de sus proyectos más ilusionantes, la Fundación Bertín Osborne. De hecho, las veces que se han reencontrado públicamente ha sido para atender ciertos compromisos de la organización, demostrando su cercanía y cordialidad.

