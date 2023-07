Quién es Alberto González, el novio de Isabel Díaz Ayuso con el que ha perdido un bebé de ocho semanas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (44 años), fue intervenida quirúrgicamente este martes 11 de julio tras sufrir un aborto a las ocho semanas de gestación. Así lo han comunicado fuentes del Gobierno regional.

Mañana jueves 14 retomará su agenda política y asistirá al Pleno de la Asamblea de Madrid, en el que se elegirán los siete senadores autonómicos. La triste noticia afecta de lleno tanto a Ayuso como a su pareja, Alberto González (47), con quien esperaba tener al bebé.

González mantiene un romance con la presidenta desde mayo de 2021, cuando fueron fotografiados por la revista Lecturas en un viaje en Ibiza. "No estoy contenta con las fotos que se han publicado. Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida. Echo de menos mi vida normal de antes", decía Ayuso durante su intervención en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne (69).

El novio de la presidenta del PP de Madrid es tres años mayor que ella, trabaja como técnico sanitario en la misma ciudad en la que ella es líder y tiene tres hijos con su anterior pareja. En junio de 2022, ella ya aseguró a Yo Dona su deseo de ser madre. "Creo que es de las cosas más bonitas que puede hacer una mujer y que demuestra que somos capaces de todo. Es amor y sacrificio como sexo fuerte. Ahora, cada una ha de vivir libremente y con coherencia, decidiendo qué pasos da y, si lo hace, cuándo y con quién".

Añadía también que siempre ha sido "muy familiar". "Siempre he querido hijos, pero también es verdad que me he volcado siempre en el trabajo y que he sido muy independiente. Es cierto que tenerlos joven tiene muchos beneficios, aunque he conocido a padres con más edad y están encantados".

