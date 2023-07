Miriam Rodríguez: “Por mi salud mental, ha sido muchísimo mejor que la final de ‘TCMS’ fuese grabada”

Tu cara me suena 10 tiene, desde anoche, nueva ganadora. La gallega Miriam Rodríguez logró alzarse como vencedora en la gran final con su imitación de Lady Gaga, con el tema Always Remember Us This Way, de la banda sonora de la película Ha nacido una estrella. BLUPER ha podido hablar con la televisiva cantante, a la que conocimos hace un lustro gracias a Operación Triunfo, de cómo ha vivido la experiencia de meterse cada semana en el clonador hasta ser coronada como la mejor de la edición.

¿Cómo has llevado ese secreto de que habías ganado Tu cara me suena? Que el programa de este sábado lleva grabado desde febrero.

Había veces que venían personas diciéndome enhorabuena, y yo preguntaba enhorabuena por qué. Como si lo supiesen. Diciendo preguntas trampa muchísimas veces. Y por esa parte estaba deseando ya que se emitiese la final. Pero bueno, para mí no es complicado guardar los secretos, lo que pasa es que la gente cuando quiere saber a veces saben cómo formular las preguntas para llegar al objetivo.

¿Has echado de menos que la final no fuese en directo?

La esencia del programa era esa, con las semifinales y la final en directo. Cuando nos lo dijeron, sí que fue un poco como ¡jo, qué pena! Pero realmente, y yo hablo por mí, a nivel personal, agradezco realmente de haber vivido el programa como lo he vivido. Porque he podido disfrutar sin fijarme en nada externo, ni por las redes, que a veces son muy dañinas y condicionan mucho nuestra forma de actuar, o cambian la forma de ver las cosas. Creo que para mí, a nivel psicológico, y por mi salud mental, ha sido muchísimo mejor así.

¿Que fuese grabada permitió un juego que no da el directo?

Se mantuvo la grabación como si fuese en riguroso directo, sin repetir nada, el programa no se para pase lo que pase. Vamos con rapidez, y todo ese equipo, que tiene la capacidad de poder desarrollar un programa tan complicado, con caracterización, con puesta en escena, llevando un gran ritmo. En la final, de hecho, tanto Alfred como yo cantamos y tocamos música en directo, el piano, y la verdad que fue una maravilla, y estamos muy agradecidos. Porque la verdad que en un programa como este también se agradecía el tener la oportunidad de tener ese espacio de música en directo.

Los finalistas habéis copado casi todas las victorias de la temporada, solo Josie ganó en otra ocasión. ¿Has echado de menos que no se premie el trabajo de otros compañeros, aunque no sean cantantes profesionales?

Yo soy la primera que dice que para mí el ganar es absolutamente secundario. Es un programa cero competitivo, que no genera para nada la competitividad, no existe. Por ejemplo, Agustín Jiménez ha sido un tío que se ha currado el trabajo, desde el primer día ha sido increíble. Nosotros que lo vemos puertas para adentro, sabíamos la responsabilidad y el respeto que había. Luego hablaba con Josie, que le decía en los cafés de los jueves que es un artista también. Ha sido un pedazo de sorpresa, es pura disciplina, es compromiso, es trabajo, es entrega, es sabiduría. Es brutal, sabe lo que dice, sabe lo que hace, es una enciclopedia de persona, y suma muchísimo al formato. Se dejaba la vida en ello, esa forma de salir al escenario a hacer de Céline Dion, no todo el mundo es capaz.

Tu concurso ha sido también un ejemplo de superación, porque no hacía tanto tiempo que volviste a bailar.

Hacía muchísimos años que no bailaba en un escenario, por problemas en las rodillas y una lesión grande. Me animé a volver a bailar el octubre pasado, porque siempre ha sido como una pata importante para mí como artista. Yo quería ser actriz, cantante y bailarina, pero tuve que dejar de bailar, tenía asumido que no lo iba a volver a hacer. Y de repente, tras el covid, me dio la vena de volver, porque para mí era como algo necesario, también a nivel mental. Y tener la oportunidad de hacer artistas como Tini fue decir ¡guau! Me apetecía el reto de volver a bailar, y en la semifinal hice de Jennifer Lopez. Fíjate que tampoco me iban a puntuar, no tenía porque asumir ese reto, pero lo llevé al límite. Fue una responsabilidad por el resto de bailarines, que son increíbles. Fue una actuación complicada que se hizo en muy poco tiempo.

¿Tras La Voz y Tu cara me suena, crees que seguirá ligada al universo de la tele?

Para mí es otra de las patas importantes en mi carrera: la televisión. Lo llevo haciendo, pues realmente cinco años sin interrumpidos, porque tras Operación Triunfo estuve tres años en La Voz y ahora Tu cara me suena. Para mí es importante seguir en proyectos que estén relacionados, porque me siento cómoda, porque me siento a gusto, porque es algo que me gusta hacer y que disfruto. Siempre y cuando los proyectos estén relacionados con lo que yo hago. Y mientras siguen proyectos que sean así que me motiven para estar, pues como ha sido la oportunidad de Tu cara me suena, yo estaré encantada, porque la verdad que siempre suma.

