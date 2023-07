Ana Rosa Quintana, muy clara: "Solo he llamado a Feijóo para entrevistarle el lunes porque va a ganar"

Entre la Ana Rosa que comenzó El programa de Ana Rosa hace ya dieciocho años y la que lo finalice el próximo martes 25 de julio hay un abismo. La pandemia la cambió para siempre, opinando a través de sus editoriales como nunca antes se la había visto y convirtiéndose en el azote de la izquierda.

Y aunque ella afirme que es su opinión y que no ha pretendido que esa sea la línea editorial del programa llevando a cabo su editorial antes de que comenzase el magacín, el que éste lleve su nombre ha terminado por significar al espacio. Tanto que en los dos últimos años ha sufrido una sangría de 200.000 espectadores. Además, ha perdido el liderazgo por primera vez en la historia en el tramo de 09 a 11:00 horas, justo el de la tertulia política.

A pesar de ello y, aunque vaya a saltar a las tardes a partir de septiembre con TardeAR, seguirá dando guerra. "Alga haremos en la tarde. No voy rebajar el tono ni nada. Yo soy yo y he intentado siempre ser yo. Y pienso lo que pienso, y digo lo que pienso. Y me equivoco o no me equivoco, pero lo hago en conciencia y lo voy a seguir haciendo, sea con el tema que sea. Me da igual que sea un suceso, que sea un tema de corazón o que sea cualquier tema. Tú no coges a un comunicador y le dices lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir".

¿Tienes preparada alguna entrevista para el lunes?

Pues me gustaría. Estoy en ello. Pero, claro, estos son supersticiosos.

Pero, ¿se la has pedido a los dos?

No, solo a Feijóo porque va a ganar.

En su momento dijisteis que por la tarde no ibais a hacer política...

No es verdad. No voy a hacer una tertulia política porque no tiene ningún sentido por la tarde. Pero, si hay un tema político, claro que lo vamos a tratar.

De hecho, en una entrevista con El País, Alessandro Salem dijo que la política no es lo mejor para las tardes…

Tiene razón. Lo que dijo Salem y lo que me parece que es sensato es que las tardes no son para hacer tertulias y grandes debates sesudos políticos. Pero, cuando tú haces un programa de actualidad, pues hay que tratar la actualidad. Y la política es todo: que suban o bajen las pensiones, que cambie un código penal, que haya una pandemia... Salem es un tipo con mucha experiencia, muy inteligente y lo que he hablado con él es que no tiene ningún sentido traer la mañana a la tarde. Pero, ni en política ni en nada.

Si nos vamos de la Ana Rosa de las tardes con Sabor a ti a la Ana Rosa de 2023, ha habido un cambio importante ya que te mojas más políticamente hasta ser un referente. ¿Vas a seguir con ese perfil político o vas a rebajar el tono?

Ni rebajar el tono ni nada. Yo soy yo y he intentado siempre ser yo. Y pienso lo que pienso, y digo lo que pienso. Y me equivoco o no me equivoco, pero lo hago en conciencia y lo voy a seguir haciendo, sea con el tema que sea. Me da igual que sea un suceso, que sea un tema de corazón o que sea cualquier tema. Tú no coges a un comunicador y le dices lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir.

Pero entiendo que en la tarde ya no procede hacer editoriales…

Bueno, algo haremos. Los editoriales surgieron en la pandemia. Recuerdo un día que estaba casa en casa, estábamos en plena pandemia, estaba pasando lo que estaba pasando y me puse a escribir lo que yo pensaba de determinadas cosas. Llegué al programa y, como yo siempre he sido muy respetuosa con la libertad de expresión de todo el mundo, de hecho, yo creo que nuestra tertulia política es la más plural que hay, que hay personas de todas las sensibilidades, entendí que sí era mi opinión personal, no debía involucrar al resto de las personas que están en la mesa. Y por eso lo empecé a hacer yo sola al principio del programa. Era mi opinión, la opinión de Ana Rosa Quintana, no la opinión del programa, ni la línea editorial del programa, ni de las personas que estaban allí.

Pero, visto lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no crees que se ha acabado convirtiendo en línea editorial del programa de Ana Rosa?

Pues, yo no lo he pretendido. Es el editorial de Ana Rosa porque en el programa siento a personas de todas sensibilidades que dicen lo que les parece. Y hay quien está de acuerdo conmigo y hay quien no. Y yo lo respeto exactamente igual. Cuando hago una editorial digo lo que pienso. Intento no contaminar al resto del programa. Por eso lo hago a las nueve de la mañana y luego entra la careta del programa

¿Al menos haces un ejercicio de equilibrio y de rigor teniendo en cuenta el poder y la influencia que tienes?

No, cuando hago una editorial digo lo que pienso. Intento no contaminar al resto del programa. Por eso lo hago a las nueve de la mañana y luego entra la careta del programa. Luego llega el programa y todo el mundo, desde el primero hasta el último, pueden decir lo que quieren decir y cómo lo quieren decir. Y a mí me parece que eso es la democracia, la libertad... El editorial es algo personal mío. Yo no quiero contaminar.

¿Cómo llevas que tu nombre, el de Pablo Motos o el de Silvia Intxaurrondo se hayan metido en la campaña electoral?

Impresentable. Esto no ha ocurrido nunca. Pero es verdad que Silvia ha entrado ahora en el último momento, pero es que Carlos Herrera, Pablo Motos, Carlos Alsina, Vicente Vallés y yo, que soy la única mujer, llevamos un acoso en los últimos meses que no ha ocurrido nunca con un periodista, donde desde el poder se ha decidido que hay periodistas buenos y periodistas malos, periodistas que relatan hechos y periodistas que solo dan opiniones.

¿Qué te parece que dirigentes del PP hayan arremetido contra RTVE por la entrevista de Silvia Intxaurrondo?

No me parece bien. No me parece bien lo que ha pasado. Una periodista tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión o su discrepancia. E igualmente no me parece muy bien que a una periodista como yo le saque Podemos en una campaña electoral como si fuera fascista o cosas peores. Es que los periodistas tenemos derecho a controlar el poder, sea quien sea y esté el que esté. Y algo tendrán que aprender. Pero, vamos, yo creo que de eso tiene muchas lecciones que aprender tanto Podemos como el PSOE.

¿En qué momento se descontroló esto? Porque tú has tenido a Pablo Iglesias en tu programa…

Yo lo desconozco, la verdad. Con estos compañeros y conmigo se han traspasado muchas líneas. Me hubiera gustado un poquito más de apoyo de los compañeros. Yo sí voy a votar. Yo siempre voto porque pertenezco a una generación que hemos luchado por poder votar, pero hemos luchado de verdad, no con tonterías.

Pablo Motos ha dicho, por ejemplo, que él no va a votar por haber entrevistado a todos los candidatos…

Supongo que por quitarse de en medio la pregunta… Yo sí voy a votar. Yo siempre voto porque pertenezco a una generación que hemos luchado por poder votar, pero hemos luchado de verdad, no con tonterías: en la facultad, con la policía entrando, con todo este tipo de cosas. Hemos luchado por votar y para mí votar es lo mejor que te puede pasar y es la esencia de la democracia. No solo yo voto, es que invito a todo el mundo a que vote. Porque sino luego no puedes protestar ni decir absolutamente nada.

¿Qué esperas de este 23 de julio?

Lo que espero es lo que decida la gente. A mí me parece que esta es la democracia y en España la gente siempre ha votado bien en cada una de las elecciones: cuando ha votado al PSOE era el momento y necesitábamos ese partido, cuando ha votado al PP era otro momento y necesitábamos ese partido. Estoy segura que esta vez lo haremos también.

¿Qué tal fue el antes y el después con Pedro Sánchez?

Él es una persona educada y yo también. Venía a mi casa y yo soy educada y él es una persona educada. Lo que pasa es que Pedro últimamente está muy tenso.

¿Qué te parece que Feijóo no quisiera participar en el último debate de RTVE?

Depende. Él explicó que quería que estuvieran todos los que van a pactar de alguna manera con Pedro Sánchez. Creo que ganó clarísimamente el Cara a cara y aquí no tenía nada que ganar. Creo que acertó no yendo. Aquí solo va a haber dos presidentes: Pedro Sánchez o Núñez Feijóo. Y en ese debate se dirimía el tercer y el cuarto puesto. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz iban en pack y por otra parte estaba Abascal. Lo que todos vimos fue para decidir quién va a votar a VOX o quién va a votar a Yolanda. Y ganó Yolanda.

Cambiando de tercio. ¿Pensabas que a esta altura de tu vida personal y profesional te iba a surgir este reto de volver a las tardes?

No, esto no tiene pies ni cabeza. Salem me propuso presentar las tardes cuando llegó a Madrid en diciembre. Le dije que fenomenal, que se tomara algo.

¿Cómo te llegó la propuesta?

Me lo propuso Alessandro Salem cuando llegó a Madrid en diciembre. La primera vez que le vi me dijo que quería que hiciera las tardes. Le dije que fenomenal, que se tomara algo. Y meses después me dijo que había que cambiar las tardes, que él creía que la mejor opción era yo y entendí que, si la cadena que me ha dado 19 años de éxito, me necesitaba, no le podía decir que no.

A nivel personal, ¿crees que te va a costar mucho hacer este cambio de rutinas tan grande?

No, porque yo el fin de semana me levanto a las diez. No soy de las que dicen que se levantan a las seis siempre. Me levanto a las seis porque no tengo más remedio. A mí no me gusta madrugar.

¿Hubo alguna exigencia a la cadena? ¿De presupuesto?

Le pedimos hacer el programa que queríamos hacer y que nos dieran los medios para hacer el programa que queremos hacer. Y eso se está cumpliendo. Esta cadena me ha tratado tan bien, con tanto cariño, que me ha dado unos años tan estupendos, que me ha apoyado tanto en todo lo que lo que he hecho, es de gente de bien no poner ninguna condición.

¿Por qué TardeAR y no, por ejemplo, La tarde de Ana Rosa?

Porque soy muy de tardeo. Uno no puede vivir de la nostalgia y hemos tenido muchísimo éxito, han sido muchísimos años, hemos sido muy felices, pero se cierra una etapa y hay que renovar todo.

¿Algunos de los colaboradores de la mañana repetirán en la tarde?

Coyunturalmente. Pero, no. Primero porque creemos que la mañana está muy consolidada y lo que no vamos a hacer es desvestir a un santo para vestir a otro. Otra cosa es que haya sinergias. Cuando depende el tema nos hagan falta, tiraremos de nuestra productora.

¿Seguirás haciendo de lunes a jueves?

Lo voy a seguir haciendo porque fue mi pacto con los médicos. Me dejaron volver con esa condición. Y ellos me han salvado la vida.

Cuando comience TardeAR, habrá ciertas comparaciones inevitables con Sálvame…

Nosotros vamos a hacer nuestro programa, con lo que pensamos que demanda la sociedad en el siglo XXI y en 2023. Al final, los creadores de contenidos, de literatura, de cine o de series son quienes tienen, de alguna manera, la sensibilidad de pulsar en cada momento lo que la sociedad está sintiendo, pensando o reclamando. Y eso a aciertas o no aciertas. Esto no es una ciencia exacta.

¿Y a ti qué te apetece hacer ahora?

Lo que la gente reclama en este momento. Quiero hacer un programa moderno.

Pero, ¿te vas a poner a bailar o cantar como hacías en Saborvisión?

No. A mí me han prohibido cantar y bailar. Soy arrítmica. Hacíamos Saborvision, nos fuimos a grabar la canción que me tocaba, 'Yo no soy esa' y ni con autotune.

¿Has hablado con Sonsoles Ónega ahora que sabes que vas a ser competencia directa?

No.

¿Qué te parecen las salidas de Beatriz Cortázar y Paloma García Pelayo? ¿Hubo oportunidad de retenerlas?

No, no hubo oportunidad. Cuando nos lo comunicaron ya estaba hecho. Pero, yo también entiendo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de empresa, a cambiar de programa y después a asegurarse su futuro económico. Yo no podía pagar aunque me hubieran dado la oportunidad. Jorge Javier es uno de los mejores comunicadores de este país y creo que sería estupendo que volviera.

Se ha publicado que Jorge Javier Vázquez regresará con un nuevo programa…

Pues yo me alegro mucho. Creo que Jorge Javier es uno de los mejores comunicadores de este país y creo que sería estupendo que volviera. Primero porque esté bien y después porque creo que es buenísimo y que siempre aporta. No os voy a descubrir que es uno de mis monstruos.

¿Por qué creéis que Así es la vida no está cuajando?

Porque es un momento muy difícil, porque empezar un programa en julio y en agosto no es fácil: cambian las audiencias, los niños mandan en el mando, la gente se mueve... Son meses muy complicados. Estamos todos bajísimos todos.

¿Cómo has vivido tú el final de Sálvame?

Sálvame ha sido un formato televisivo de éxito. En La Fábrica de la tele hay unos grandes creadores de contenidos, siempre distintos, originales, modernos... Nosotras también hemos vivido lo que es que se terminan programas con Sabor a sabor a ti, Dónde estás corazón... Pero, es verdad que en la televisión ninguno está aquí para siempre. Las cadenas no toman las decisiones por impulsos políticos; las cadenas toman las decisiones por audiencias, por cambio de ciclo...

Se ha hablado de movimiento político...

Lo desconozco. Estas decisiones no las tomo yo, las toma la cadena y ellos sabrán. Pero supongo que las cadenas no toman las decisiones por impulsos políticos. Las cadenas toman las decisiones por audiencias, por cambio de ciclo, porque supongo que también hacen sus estudios de audiencia, de reputación, etcétera…

¿Has sentido el cariño de los compañeros de Sálvame en esta nueva etapa que se abre?

No, no, no. Pero es que yo hago la mañana y ellos estaban por la tarde. Nunca hemos tenido una relación especial. La he tenido con muchos de los colaboradores porque la mayoría vienen de nuestro programa de corazón: Gema López, María Patiño, Belén Esteban, Antonio Montero... Es verdad que cuando estuve mal sí que me escribieron, pero ahora bastante tienen con lo suyo.

¿Crees que el programa que van a hacer en Netflix tendrá éxito?

Supongo que sí. Lo que pasa es que el éxito de las plataformas digitales se computa de otra manera. Pero, es lo que digo, son súper creativos y seguro que les va a ir fenomenal. sSguro que La Fábrica de la tele se hará cargo del mural. de Mila como nosotros nos haríamos cargo de una persona tan importante y que ha fallecido haciendo nuestro programa

Se ha publicado también que vais a ocupar el plató de Sálvame y que habéis retirado el mural de Mila Ximénez…

Lo primero de todo es que no sé a qué plató vamos a ir. Y aunque hubiera ido, te aseguro que no me dedico a cambiar los muebles. Hay cosas que ponen las productoras como los contenidos y los colaboradores. Lo que es toda la parte técnica como platós, estilismos o maquillaje dependen de la cadena. En cuanto al mural, seguro que La Fábrica de la tele se hará cargo de él como nosotros nos haríamos cargo de una persona tan importante y que ha fallecido haciendo nuestro programa.

La cadena tiene pensado hacer un programa homenaje a María Teresa Campos. ¿Qué te parece?