Anne Igartiburu se sincera y habla sobre los motivos por los que aceptó concursar en 'Tu cara me suena'

Anne Igartiburu en 'Tu cara me suena'.

Recordando el momento en el que Antena 3 comenzó a anunciar los fichajes de la décima edición de Tu cara me suena, uno de los más inesperados fue el de Anne Igartiburu. Rostro asociado esencialmente a TVE, la presentadora proseguía así su idilio con Atresmedia, pues venía de haber sido concursante de Mask Singer, donde se metió bajo el disfraz de Monstruita.

Aprovechando que el talent show llegaba a su final, la conductora de Corazón revelaba en el programa por qué había decidido participar como concursante. Igartiburu ha sido uno de los rostros que ha podido mostrar una faceta completamente desconocida para el público. “Acepté participar en Tu cara me suena porque me parecía una muy buena forma de hacer algo nuevo. Estoy en un momento en el que quiero indagar en nuevas cosas y creo que era un buen momento para divertirme”, señalaba.

La vasca remarcaba que fue la primera gala, en la que imitó a Thalía cantando el mítico A quién le importa, en la que sintió que estaba dando un “salto al vacío”. La presentadora ha ido mostrando con cada nueva gala que ha podido soltarse el pelo cada vez más, como le sucedió cuando le tocó imitar a María Peláe en la duodécima gala, en la que, además, estaba la propia cantante.

“He aprendido a templar los nervios, a que no tengo que controlarlo todo y a que puedo hacer otras cosas, incluso a reírme de mí misma”, ha revelado en la final. “Creo que este programa me ha aportado la oportunidad de disfrutar en un plató pase lo que pase”, agregaba, siendo uno de los perfiles que partía con la desventaja de no ser cantante profesional.

“Creo que lo has hecho divinamente. Te conocía en el papel de colega, pero verte aquí me ha impresionado y me ha hecho admirarte todavía más”, le respondió Manel Fuentes. La presentadora, quien ha sido uno de los concursantes que más ‘cambios de sexo’ ha tenido en la décima edición, optó por meterse en la piel de un artista masculino el mismísimo Al Bano, para cantar Felicità junto con Mar Flores imitando a Romina Power.

Mar Flores y Anne Igartiburu en 'Tu cara me suena'.

"Has sido un plus para esta edición"

Una imitación que provocó el aplauso del jurado, con Chenoa y Carlos Latre dándole las gracias a la conductora. Eso sí, Ángel Llácer fue el que dejó el agradecimiento más sentido. “Muchísimas gracias por lo que has hecho, muchísimas gracias por aceptar venir a este programa. Has sido un plus para esta edición”, le dijo a una Igartiburu visiblemente emocionada.

Considerada una de las ediciones con mayor nivel, una de las virtudes que ha tenido es que ha destacado por mostrar cómo todos los concursantes han hecho piña. Es más, al final de cada gala, todos terminaban dándose un gran abrazo de grupo. Un aspecto que ha destacado el presidente del jurado, resaltando que la presentadora ha sido una grata sorpresa. “Has aportado una sorpresa que no nos esperábamos. Has sabido jugar, te has sabido reír con nosotros y has arriesgado muchísimo”, resaltó.

