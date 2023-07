La final de 'Tu cara me suena 10' arrasa en el prime time del viernes y deja hundido al refrito del 'Deluxe'

Uno de los momentos más esperados de esta temporada televisiva era el final de la décima temporada de Tu cara me suena. Retrasada una semana su emisión, la expectación por ver quién ganaba era total. Por ello, era lógico que el talent show arrasase en un día en el que, además, no tenía competencia real entre las demás cadenas, dominando completamente el prime time.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’; la gala final de la décima edición de Tu cara me suena obtiene un 23,4% de cuota de pantalla y 1.894.000 espectadores. El talent show marca récord de temporada respecto a share y logra la cuarta mejor cifra de seguidores en esta edición. La victoria de Miriam Rodríguez, quien imitaba a Lady Gaga con el tema Always Remember Us This Way de la película Ha nacido una estrella, consigue congregar más de 4,8 millones de contactos únicos.

No obstante, cabe destacar que ha sido la final menos vista en la historia del concurso de imitaciones, en términos de espectadores. De la misma forma, dado que se está en temporada estival, que ha coincidido con buena parte de la décima edición, esta tanda del talent show también ha sido la menos vista de las diez que lleva el formato de Gestmusic. Por ejemplo, la anterior edición, emitida entre 2021 y 2022 y que tuvo a Agoney como ganador, consiguió una media del 21% de cuota y 2.378.000 espectadores. 1,9 puntos más de share y 584.000 televidentes más de media.

⭐@TuCaraMSuena terminó ayer por todo lo alto ante 1.894.000 espectadores y el 23.4% de share en el prime time de A3, récord en cuota de la temporada!



🎉El programa sumó más de 4.8 millones de contactos y +46.9% de plusvalías#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/s28QXymKzN — Dos30' (@Dos30TV) July 22, 2023

Dado que la final de Tu cara me suena iba a arrasar, Telecinco optó por no arriesgarse con el estreno de La última noche y reservársela para la semana que viene, apostando por un refrito de los mejores momentos de Viernes Deluxe. ¿El resultado? Un paupérrimo 5,3% de share y apenas 400.000 espectadores. Se deja así el canal de Mediaset 6,4 puntos y 443.000 seguidores respecto a la despedida del magacín nocturno de La Fábrica de la Tele.

El cine volvió a ser la alternativa al talent show y al magacín. La 1 logró liderar entre la oferta cinematográfica con Men in Black: International, con un 5,9% de cuota y 555.000 espectadores. Le siguió Cuatro con Gorrión rojo, que consiguió un 5,9% de share y 513.000 televidentes. Último puesto de la noche para La 2 con Carreteras secundarias, que obtuvo un 4,5% de cuota y 427.000 espectadores.

Mientras, laSexta Columna anotó un 6,9% de cuota y 612.000 espectadores con el reportaje Columnas de la historia. Por otro lado, Equipo de investigación obtuvo un 5,3% de share y 499.000 televidentes con La estafa del verano.

👒 Los capítulos de #LaPromesa consiguieron los siguientes resultados:



🗣️ #LaPromesa (11% y 1.056.000 espectadores de media y 1.730.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA)).



🗣️ #LaPromesa (12.3% y 1.056.000 espectadores de media y 1.605.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA)).#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/CgrAPLyLuL — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 22, 2023

Ya en la tarde, Antena 3 fue la que lideró la primera franja gracias Amar es para siempre, al obtener un 11,1% de cuota y 1.089.000 espectadores. Le siguió La Promesa, que consiguió un 11% de share y 1.056.000 seguidores. Tercer puesto para el Tour de Francia, que se alzó con un 9% de cuota y 875.000 televidentes.

La 1 le arrebató el liderazgo a Antena 3 en la siguiente franja, gracias a la doble emisión de La Promesa, que logró un 12,3% de cuota y 1.056.000 espectadores frente a Pecado original, que se conformó con un 11% de share y 1.005.000 seguidores. Así es la vida obtuvo un 7,9% de cuota y apenas 712.000 televidentes en sus horas de emisión, no liderando ninguna de sus franjas.

Y ahora, Sonsoles le devolvió el liderazgo a Antena 3 en la siguiente franja, frente la emisión de la Copa Hopman, que enfrentó a Carlos Alcaraz y David Goffin, en La 1, que consiguió un 8,9% de share y 644.000 seguidores. Tercera posición para Más Vale Tarde, que se alzó con un 8,1% de cuota y 631.000 televidentes. Última posición para 25 palabras, que se quedó con un 7,7% de share y 553.000 espectadores. Pasapalabra volvió a demostrar su dominio de la última franja de la tarde, con un 21,3% de cuota y 1.597.000 espectadores. Aquí la tierra se quedó como segunda opción, con un 9,7% de share y 733.000 televidentes. Por otro lado, Reacción en cadena obtuvo un 8,2% de cuota y 609.000 seguidores.

🔡@PasapalabraA3 alcanza un 21.3% de share y reúne a 1.567.000 espectadores



🤑El concurso, presentado por @RobertoLealG, supera en un +34.2% la media de A3 en el día y roza los 3 millones de contactos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/WFICatvXgV — Dos30' (@Dos30TV) July 22, 2023

En la franja de la mañana, Aruser@s lideró en la franja de la mañana, con un 15,1% de cuota y 337.000 espectadores. No obstante, El programa de Ana Rosa obtuvo mejor rendimiento, al ocupar más franjas, firmando un 14,1% de share y 384.000 seguidores. Le siguieron Espejo Público, con un 11,3% y 304.000 espectadores y La hora de La 1, con un 9,1% de cuota y 199.000 televidentes. En la última franja del mediodía, La ruleta de la suerte lideró con un 21% share y 1.578.000 televidentes frente a Al Rojo Vivo, que tuvo un 11,7% de cuota y 475.000 espectadores, y Ya es mediodía, que se conformó con un 10,3% cuota y 708.000 espectadores.

Por último, Antena 3 Noticias siguió liderando los informativos, tanto en su edición en la sobremesa como en la vespertina. La primera edición logró un 20,5% de cuota y 1.968.000 espectadores, siendo el programa más visto de la jornada. Mientras, la segunda edición obtuvo un 19,8% de share y 1.590.000 televidentes.

