Miriam Rodríguez gana ‘TCMS 10’: se repite la victoria de un ‘triunfito’ por tercer año consecutivo

Era la concursante con mayor puntuación de la temporada, la primera que logró alzarse como finalista, y eso que no era la que más galas había ganado. Y anoche, volvió a meterse al público en el bolsillo hasta alzarse vencedora en la gran final. Así, la gallega Miriam Rodríguez logró el título de ganadora de Tu cara me suena 10, en la que imitó a Lady Gaga. A pesar de que la estadounidense tiene grandes números de baile, en esta ocasión Rodríguez apostó por un tema íntimo, Always remember us this way, de la banda sonora de la película A star is born.

A Miriam Rodríguez la conocimos en el año 2017, como concursante de Operación Triunfo, un talent show de Gestmusic, la misma productora que Tu cara me suena. Allí consiguió ser finalista, y aunque nunca fue la favorita del público en las votaciones semanales, logró un enorme tercer puesto, solo por detrás de Aitana Ocaña y Amaia Romero.

Desde entonces ha logrado una interesante carrera en la que ha combinado la música con apariciones en la televisión, como esta temporada del show de imitaciones, o sus participaciones como consejera de La voz, en el equipo de Pablo López. Sobre Tu cara me suena, hay que reconocer que ha sido una de las alegrías de la temporada por su disciplina, su buen hacer, y su historia de superación. En el año 2015 sufrió un accidente que le alejó del baile, y no volvió a ensayar hasta 2021. Y le ha cogido gusto hasta dejarnos con la boca abierta, con números como el de exhibición que llevó a cabo en la semifinal metida en la piel de Jennifer Lopez. En la clasificación final, Miriam quedó primera, y en segundo lugar, acariciando la victoria, Andrea Guasch. Merche fue tercera, Jadel cuarto y Alfred García quinto clasificado.

Con la victoria de Miriam, queda demostrado que las tablas que da Operación Triunfo resultan muy útiles para ganar Tu cara me suena. Y es que ha sido la tercera triunfita que gana el formato de forma consecutiva, tras Jorge González en 2021 y Agoney en 2022. A este podio hay que sumar le nombre de Edurne, quien ganó la tercera temporada del concurso, en el ya lejano año 2014.

De todas maneras, hay que destacar que este año, por primera vez, el ganador de Tu cara me suena no lo ha elegido el público que está en casa; todo ha quedado en manos de los asistentes a la gala final en el plató, una fórmula que ya se había utilizado en otros formatos como La Voz Senior.

Ojo, que no todos los concursantes de Operación Triunfo tocan la gloria en la final Tu cara me suena, o ni siquiera llegan a acariciarla con los dedos. Sin ir más lejos, este año Alfred ha quedado en quinta posición. Soraya Arnelas fue cuarta y Lola Índigo quintas en la séptima edición, y Fran Dieli, tercero en la sexta. Curiosamente,

Otro caso llamativo es que en Tu cara me suena han participado hasta tres ganadores de Operación Triunfo, y ninguno ha conseguido hacer el doblete. Ganar en la academia y también en el formato del clonador. Lo que en Telecinco se llamaría “rey de los realities” tras ganar GH y Supervivientes.

Así, en la quinta temporada vimos concursar a Rosa López y a Lorena Gómez, ambas ganadoras respectivamente de sus temporadas de Operación Triunfo. La de Granada quedó en segundo lugar en la final, y la catalana, tercera. Y el pasado año, Nia Correia, ganadora del último OT emitido hasta la fecha, se quedó con la medalla de plata, justo detrás de Agoney.

Del mismo modo, hay que recordar que, si bien no es un triunfito, este año concursó otro ganador de un talent show de Gestmusic. Y tampoco le ha acompañado la suerte. Estamos hablando de Jadel, que ha quedado en cuarta posición con su imitación de Carlos Rivera. Y es que él fue el vencedor de El número uno, el reality presentado por Paula Vázquez y cuya primera temporada se emitió en el año 2012, y en el que también participó una jovencísima Amaia Romero y Roko, quien sí ganó Tu cara me suena en su segunda temporada.

