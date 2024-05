Joaquín Prat saca las garras por los fans de Taylor Swift antes de sus conciertos en Madrid

Tan solo quedan dos días para que la 'Taylormanía' se desate en Madrid. Taylor Swift ofrecerá este miércoles y este jueves sus dos únicos conciertos en España. El lugar elegido es el Santiago Bernabeu de Madrid, en cuyos aledaños miles de fans llevan haciendo cola varios días.

Pocos programas de televisión quedan que no se hayan hecho eco de la fiebre por la cantautora. Por ejemplo, Vamos a ver ha abordado el tema esta misma mañana de lunes. "Compañeros y compañeras, ¿conocéis alguna canción de Taylor Swift?", preguntaba Patricia Pardo.

La presentadora del matinal de Telecinco ha asegurado que ambos espectáculos dejarán 45 millones de euros en las arcas madrileñas. Joaquín Prat ha opinado que hacer cola y dejarse grandes cantidades de dinero "es parte del evento o de la propia experiencia": "Para ellos, es estar allí. Están felices y contentos. Y cada uno, mientras no nos digan los políticos lo contrario, se gasta el dinero en lo que le da la gana".

Tras una breve pausa publicitaria, Pardo y Prat han conectado con una reportera del espacio, desplazada hasta la zona de acampada de los 'swifties'. Y es que frente a los micrófonos de Mediaset, un joven ha señalado que tiene entrada para los dos conciertos. En cada uno de ellos, se ha gastado 590 euros, pues se trata de un pase VIP.

De vuelta al plató, el debate estaba a punto de surgir. Bibiana Fernández, a pesar de que puedan parecer precios desorbitados, ha invitado al resto de colaboradores y a la audiencia a que comparen este fenómeno fan con "cualquier cosa" que admiren.

Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver' Mediaset España

"Trasladado a cualquier cosa que os guste. Al deporte, a los viajes... Las cosas no son caras o baratas, depende de tu capacidad económica, claro...", manifestaba la colaboradora del formato que produce Unicorn Content.

Vamos a ver tampoco ha dejado escapar el caso de una 'swiftie' que se ha hecho viral en TikTok por su ocurrencia de cara a los conciertos de Taylor. Esta afirmó que llevaba pañales para no tener que salir de la pista en caso de que necesitase ir al baño en pleno show. "Lo de los pañales no se me había ocurrido nunca, pero puede ser una opción", se ha limitado a apuntar Joaquín Prat, sorprendido.