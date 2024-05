Anabel Pantoja rechazó la oferta para participar en 'Supervivientes All-Stars': este es el motivo

Mediaset se encuentra trabajando en su gran apuesta para este verano, Supervivientes All-Stars. Tras la final de la presente edición, Telecinco reunirá a los participantes más destacados que se han embarcado en la aventura del reality ahora producido por Cuarzo.

La cadena ya confirmó que la primera aventurera en zarpar a Honduras será Sofía Suescun, ganadora de 2018. "No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé", explicó emocionada la de Pamplona, la noche en la que se hizo oficial su fichaje.

Eso sí, por ahora, el resto del casting es toda una incógnita. No pocas miradas apuntan a Anabel Pantoja como posible concursante, pues ya pasó por el programa en 2014 y en 2022. Además, se confiesa como una firme seguidora del formato de telerrealidad.

[Ángel Cristo tensa la cuerda en 'Supervivientes' con una dura acusación a la dirección: "¿Qué sentido tendría?"]

Pues, bien, el rostro del canal de Fuencarral acudió este fin de semana al festival Desalia, donde BLUPER tuvo la oportunidad de preguntarle si había sido tanteada por la cadena para vivir por tercera vez la experiencia. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja llegó a recibir la llamada.

"Me llamaron y me hubiera encantado ir, pero por agenda e historias no he podido. Pero, vamos, que no me lo pierdo. Creo que va a ser una olla express meter a lo mejor y engancharnos en el verano, es bastante guay. A mí es que me entretiene mucho Supervivientes", declaró Pantoja.

Además, descartó la partipación de su tía, ya que ahora está concentrada en otras metas profesionales: "Ya la estuvimos viendo en Supervivientes 2019. Ella ya no. Ella ya a los escenarios".

Su paso por 'Supervivientes' en 2014 y 2022

Así las cosas, los espectadores de Telecinco se quedarán con las ganas de ver de nuevo a la influencer en Honduras. En 2014, la aventura duró tan solo dos semanas para ella, porque no tardó en llegar al límite y pidió abiertamente al público que la expulsara.

Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022' Mediaset España

2022 fue otro cantar. Flaqueó en las primeras semanas, pero terminó por remontar, cerrando su concurso como la 12ª eliminada. En esta edición, encontró el amor en el esgrimista Yulen Pereira, solo unos meses antes de separarse de su marido, Omar Sánchez.