Ángel Cristo tensa la cuerda en 'Supervivientes' con una dura acusación a la dirección: "¿Qué sentido tendría?"

Tenso cara a cara el que protagonizaron Ángel Cristo y Sandra Barneda en el Conexión Honduras de este domingo, 26 de mayo. El hijo de Bárbara Rey acudía a plató por primera vez tras su expulsión disciplinaria de Supervivientes 2024 y lo hacía con una serie de cuentas pendientes por aclarar.

En primer lugar, Cristo afirmó arrepentirse "de las últimas palabras que dijo": "Solo puedo pedir disculpas a la gente que se haya podido ofender, me expresé mal". Así, y aclarando que no es un hombre "machista", se refirió a su polémica discusión con Aurah Ruiz, a la que llamó "indigente mental" por aludir a su hija y a la relación con la madre de esta.

Pero, más allá de esto, el programa de Telecinco ahondó en el motivo por el que Ángel fue eliminado: saltarse el perímetro de seguridad de la isla y fugarse durante tres horas. "¿No se te pasó por la cabeza que estabas poniendo en riesgo al programa si te pasa algo?", quiso saber Barneda.

"No lo pensé. En ese momento, me encontré en un punto en el que no sabía volver y pensé en llegar a la orilla de otra playa. En caso de que me pasase algo, por lo menos podría refrescarme en el mar, porque no tenía agua", comentó el concursante del reality de supervivencia.

Sandra también instó al robinsón a contar su "verdad" sobre el incidente con Arantxa del Sol, por el que la modelo fue expulsada. El espacio de Mediaset recordó la versión de los hechos de esta: "Le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir toda la información. En un momento le di una colleja y le dije: 'Ya te vale'. Eso es todo. Lo hice por todas las mentiras que estaba contando, lo que dijo de la relación de su mujer con mi marido".

Sandra Barneda, presentadora de 'Conexión Honduras' Mediaset España

Una vez puestos los espectadores en contexto, Ángel se apresuró a desmentir a su compañera: "No me dio una colleja. Me dio tres puñetazos. Yo no he hablado de ella ni de su marido. Me dio tres puñetazos aprovechando que no había cámaras en la lancha. Pero había testigos. Le llamaron la atención".

Su versión de lo sucedido con Arantxa del Sol

Según el hermano de Sofía Cristo, el suceso lo presenciaron tres supervivientes (Kiko Jiménez, Javier Hungría, Miri Pérez y Marieta Díaz), así como el lanchero y el inspector del lanchero. "El lanchero y el inspector informaron al equipo y desde dentro del programa se me recomendó que para no reavivar mis problemas de violencia de género...", empezó a explicar.

La conductora de Conexión Honduras le cortó, señalando que eso no era "verdad" y que estaba lanzando una "una acusación grave": "¿No ves que no tiene ningún sentido? ¿Qué sentido tendría?".

Ángel Cristo y Sandra Barneda en 'Conexión Honduras' Mediaset España

"Si eso lo hubiera hecho yo y hubiera sido de mí hacia ella, a mí se me habría expulsado en el momento. Me habéis pedido la verdad, aquí la tenéis. Se me dijo: 'Vienes de un año complicado. Si esto se comenta, es mejor no hacerlo'", reiteraba Cristo. Sandra seguía en sus trece: "Hemos pedido que expreses tu versión, pero la verdad es muy distinta".

"Piensa una cosa. A nosotros nos daría igual que se reavivara ningún tema. Al final, el agredido serías tú, no es una agresión tuya. No tiene sentido, Ángel", zanjó Barneda, que paró el debate ahí y dio paso a un vídeo de los momentos más destacados del participante en Honduras.