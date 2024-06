La desternillante imitación de Terelu Campos en el nuevo ‘Sálvame’: así han recreado una conversación suya

Terelu Campos no está en el nuevo Sálvame, ni tampoco se le espera. Eso ni significa que no hablen de ella, y que, incluso, le busquen las cosquillas. La pasada semana, Kiko Hernández soltaba una bomba en Ni que fuéramos Shhh sobre la que fue su compañera. Terelu estaría pasando por un bache económico, porque prestó 50.000 euros a una persona cercana, posiblemente una pareja, y no se lo devolvieron.

Esa necesidad monetaria es la que provocó que Terelu Campos haya aceptado proyectos que, en teoría, no le interesarían, como Sálvese quien pueda, en Netflix. Con sorna, el equipo del programa llegó a mandar a Lydia Lozano a la calle a pedir dinero para Terelu, buscando 50.000 personas que donasen un euro a la hermana de Carmen Borrego. “Le han estafado”, explicaba la periodista, a todo aquel que se cruzaba por la calle, acercando una hucha en forma de cerdito.

La información era muy jugosa, y este fin de semana, preguntaron a la propia Terelu Campos en pleno directo, en su programa D Corazón, de TVE. Y allí desmintió todo lo que se había dicho de ella, sin querer entrar en detalles de qué le ha sucedido exactamente.

Sus palabras han sido recogidas hoy en Ni que fuéramos Shhh, que se emite en TEN y en plataformas como Twitch y YouTube, pero no emitieron el vídeo del programa de La 1. Por ello, han optado por transcribir toda la conversación entre Terelu Campos y Jordi González y han imitado a Terelu en cada una de sus frases.

Así, ponían una voz muy grave para hacer las veces de Terelu, aunque al presentador catalán, sin embargo, no lo han imitado, o no le han puesto ningún tono especial en su breve intervención. Las imágenes de esta imitación pronto comenzaron a hacerse virales por las redes sociales.

La voz que le han puesto a Terelu ESTOY POR LOS SUELOS JAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJA #NiQueFuéramos17J pic.twitter.com/akRcxvtA8L — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 17, 2024

Hay que destacar que no es la primera imitación de las Campos que se hace en este nuevo Sálvame. En un par de ocasiones, hasta el momento, el programa ha querido reproducir diálogos de Carmen Borrego, y para ello hicieron un teatrillo en el que una patata hacía las veces de la colaboradora televisiva. Una patata bautizada como Potota.

Además, en esos teatros, otra patata representaba a José María Almoguera, hijo de Carmen, y al que bautizaron como Pototín en estos teatros. Normalmente, lo que se recreaba con patatas eran escenas que habían tenido lugar en Así es la vida, dentro o fuera de los platós.