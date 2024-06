El nuevo ‘Sálvame’ recauda dinero para Terelu Campos en la calle: “Le han estafado 50.000 euros”

Terelu Campos es una de las grandes ausentes del universo Sálvame en la nueva etapa del programa, que se emite bajo el título de Ni que fuéramos Shhh. Belén Esteban ya aseguró que, por ella, no tendría ni la puerta abierta para volver, y que la hija de María Teresa Campos tendría en la actualidad otros intereses profesionales. Sin embargo, eso ni significa que se hayan olvidado de ella.

Es más, este martes, se habló de cómo Terelu ha aceptado trabajos que no le apetecían, como Sálvese quien pueda, de Netflix, por una cuestión económica. Y es que estaría atravesando un momento complicado, porque “no le devuelven un dinero que prestó”, según deslizó Kiko Matamoros.

En concreto, Terelu Campos habría prestado 50.000 euros a una persona cercana para montar un proyecto, que no llegó a buen término. Se trataría de una pareja que no se le ha conocido públicamente, y que no le ha devuelto el dinero.

La información era demasiado jugosa como para tratarla un único día, y por eso, este miércoles, César Toral, Escaleto, ha ido al plató de Ni que fuéramos Shhh con una gran hucha en forma de cerdito de barro. En ella había escrito “Un euro para Terelú”, con tilde en la u.

“Lola Flores que tuvo un problema con Hacienda y dijo ojalá si cada español me diera una peseta no estaría en este problema”, introducía Escaleto, que proponía recuperar esos 50.000 euros con donaciones de un euro.

Tras hablar de cuántos habitantes tendría Madrid, determinando que solo conque una parte de los vecinos de la capital aportasen un euro, Terelu sanearía sus cuentas, la colecta comenzó en el propio plató. A algunos les pilló sin dinero efectivo en las manos, como el propio Escaleto, que se definía como “una persona digital”. Y otros, como Kiko Matamoros, se cerraban en banda a donar dinero para Terelu Campos, con la que no guardaría ahora buena relación.

Tras esto, ordenaron a Lydia Lozano salir a la calle con la hucha para buscar dinero para Terelu, y así, la periodista palmera comenzó a pedir dinero a todo aquel con el que se cruzaba. “A Terelu le han estafado 50.000 euros. Estoy buscando a 50.000 personas. ¿Le darías un euro a Terelu?”, le decía a la primera mujer que se paró a hablar con ella, que no le dio nada.

"Presuntamente"

Lydia continuó preguntando a más gente de la calle, y siempre introducía el tema como “a Terelu le han estafado 50.000 euros, un amigo”, lo que provocó que María Patiño le invitase a no usar la palabra estafa. “Presuntamente”, corregía entonces Lydia.

Lydia encontró personas que, de buena gana, le dieron un euro para mejorar la situación económica de la hermana de Carmen Borrego. Sin embargo, también se encontró con otras que no lo hacían, precisamente, por ser Terelu. “Que curre, no me da ninguna pena”, exclamó una mujer, mostrando poca empatía con la situación de la malagueña.