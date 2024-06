Nebulossa desvela el incidente entre Israel e Irlanda que no se vio en Eurovisión: "Había gente armada ahí"

Nebulossa se ha sentado esta semana en Querido Hater, el pódcast de Malbert, justo un mes después de su participación en Eurovisión. A los de Ondara (Alicante) les tocó representar a España en la edición más tensa que se recuerda, a causa de la presencia de Israel en Malmö.

Tal era la situación que se vivió en la ciudad sueca que el país elevó a "alta" la alerta terrorista, es decir, al cuarto de los cinco niveles que existen. Mery Bas y Mark Dasousa vivieron en primera persona esta tensión. "Había policías, con metralletas. Francotiradores, manifestaciones, disturbios. Esa fue la parte fea, por lo demás, todo bien", ha asegurado la vocalista.

Es más, Dasousa se ha lanzado a contar la pelea que presenciaron entre dos representantes y que, literalmente, les pilló en medio. Sucedió en un ensayo del desfile de banderas. Fue ahí cuando produjo un "cruce de palabras y gritos" entre Eden Golan y Bambie Thug, abanderadas de Israel e Irlanda, respectivamente.

"La cantante de Irlanda le metió un sermón a la peña: 'Me estáis grabando, no sé qué...", ha relatado Mark, mientras el 'youtuber' recordaba que las provocaciones de la delegación israelí al resto, incluso a periodistas acreditados, fueron continuas durante toda la semana eurovisiva.

"No me di cuenta de lo gordo que era eso hasta que vi que la gente que rodeaba a la chica de Israel iba armada. Fue un momento bastante desagradable, incómodo. Es que yo tenía al lado a un tío armado. Cualquier movimiento raro que pudieses hacer podía provocar una movida", rememora el miembro de Nebulossa.

Su posición sobre Israel

Mark Dasousa ha dado la razón a Bambie Thug en su discurso de que "la EBU somos nosotros, el público y la gente que va allí". Aun así, ha señalado que "cuando tú aceptas ir a un concurso en el que va a estar Israel, ya lo sabes y hay que medir un poco el hacer ciertas cosas".

💥Nebulossa SE POSICIONA en #QueridoHater 💥

"Siempre vamos a estar del lado de la gente que respeta los derechos humanos. Pero cuando tú aceptas ir a un concurso ya sabes que va a ir Israel."

— MALBERT (@ItsMalbert) June 12, 2024

"En ese momento, me preocupé. Ver a esta chica tan alterada y enfrentarse de esa manera con gente que estaba a la defensiva...", ha reconocido Dasousa, que no ha dudado en expresar la posición de Nebulossa frente al conflicto: "Nosotros estaremos siempre del lado de quienes respetan los derechos humanos y no los vulnera, sean del color que sean".

Según el músico, "cuando la EBU acepta la participación de Israel, se arriesga a que pasara lo que pasó": "Ya solo por precaución. Puede que estés a favor o en contra de lo que esté pasando allí, que eso es ya entrar en política y discusiones. Somos músicos y ya está".