Belén Esteban se pronuncia sobre Terelu Campos y el nuevo ‘Sálvame’: “No se le espera, no te voy a engañar”

“Por Marc ma-to”. Con esta premisa, Belén Esteban entró este martes a Late Xou con Marc Giró, y al ritmo de Despechá de su querida Rosalía. “¡Belén Esteban!”, exclamó varias veces el presentador, para dar paso a la invitada, que pudo haber fichado este curso por el programa Baila como puedas.

“De princesa del pueblo a patrona”, deslizaba Marc para empezar la charla con la ganadora de GH VIP. “Lo llevo tatuado, te lo voy a enseñar. A mí siempre me ha gustado mucho las series sudamericanas, ahora también me ha dado por las turcas. Me he visto La reina del sur, miles de novelas. Y siempre me ha gustado la palabra platona, y me la tatué”, confesaba.

En la actualidad, Belén Esteban colabora en Ni que fuéramos Shhh, el renovado Sálvame. “El título es una frase tuya”, recordaba Marc Giró. Mis jefes ahí me quitaron la mitad de la frase (Ni que fuera yo Bin Laden), pero yo se lo he cedido”, aseguraba. De paso, Belén aprovechó para promocionar que el programa se verá en Ten a partir del próximo lunes 3 de junio. “Ten, qué listos, felicidades”, añadía el presentador.

[Belén Esteban tira un beso a la sede de Mediaset: “He vivido momentos muy buenos ahí, de corazón”]

Tras recordar el momentazo del primer día en el que pusieron a Belén a grabar a sus compañeros, pero se enfocaba a sí misma, Marc Giró le preguntó si participará “Terelú”, como se referían a la hija de María Teresa Campos en el programa de Netflix. “No se la espera. No te voy a engañar”, se sinceraba Belén.

“¿Pero si ella va?”, quería saber Marc. “A lo mejor ahora que estamos en Canal Ten se anima...”, decía la Esteban, sin demasiada ilusión. “¿Le abrirías la puerta?”, le preguntaban, pero ella lo negaba. “¿Y cerrarla?”, insistía el presentador. “No. Creo que cuando hay que estar hay que estar”, sentenciaba Belén. “Yo respeto que haya gente que no quiera, y tenga otras expectativas en su vida profesional, pero no se le espera”, finalizaba.

Belén Esteban visita este martes 'Late Xou con Marc Giró'

Siguiendo con Ni que fuéramos Shhh, Marc propuso un juego a Belén. Le leería una frase de un compañero refiriéndose a ella, y debía acertar su autor. “Se duerme muy rápido y ronca”, le decían. Ella pensó que era Víctor Sandoval, pero fue María Patiño. “Ella no ronca, ella muy fina”, bromeaba.

David Valldeperas dijo de ella que “Se levanta muchas veces para ir a mear”, y Lydia Lozano que “Últimamente está muy llorona”. “Lloro pero muchas veces por alegría”, quería aclarar la invitada. Kiko Matamoros sentenció que Belén “tiene la piel muy fina”, y Víctor Sandoval, que “le gusta jugar en la cama”.

Esto sirvió a Belén para contar una anécdota muy íntima. Sandoval tiene un amigo que le mandaba juguetes íntimos, y ella quiso que le pidiese algo. “Me llegó una caja enorme, que la tengo escondida. Había de todo, hasta patitos”, contaba con humor la empresaria gastronómica.

Afirmaba haber probado todos los juguetes. Y que la experencia es “fenomenal”. “¿Patitos para qué?”, quiso saber Marc Giró. “Para el agua, cariño”, le aclaraba la colaboradora televisiva. También confesó que la caja traía esposas, y que “alguna vez atada queda bien. Atada o atado. A mí me gusta que me aten y decir: hazme tuya una vez más”. “Yo me tengo que dejar hacer, tengo que hacerme pasiva, llevo 50 años de activa”, comentaba entonces el presentador, antes de pasar a otros temas.