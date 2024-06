Marta Riesco y Belén Esteban, entre gritos y descalificaciones en el nuevo ‘Sálvame’: "¿Qué clase de alcohol bebes?"

Una tarde más, la periodista Marta Riesco se convirtió en la protagonista de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame. Este lunes, la expareja de Antonio David Flores visitó el plató para dar una entrevista en directo a María Patiño y varios colaboradores, y este martes se repitió la jugada enfrentando a Belén Esteban contra la que fuese periodista de El Programa de Ana Rosa.

El encuentro entre ambas fue bastante tenso, tanto que pronto acabaron gritándose de todo la una a la otra, utilizando todo tipo de palabras malsonantes y descalificaciones personales, que recordaba al Sálvame más primigenio, aquel que se estrenó en Telecinco en 2009. Y María Patiño, la presentadora, tuvo que pedir perdón a la audiencia por no estar a la altura de lo que estaba viviéndose en Canal Quickie y en Ten.

Marta y Belén estaban hablando de un conflicto en el pasado, que sucedió en un bar cercano a Mediaset. “Yo no soy de estar ahí tomándome algo antes de entrar, por eso no me acordaba”, deslizaba Marta, algo que no gustó nada a María Patiño, y así se lo hizo ver. Riesco se defendía argumentando que ella no lo hace, pero no que le parezca mal. “Yo la lanzo igual que vosotros”, le lanzaba a María Patiño, que le acusaba de decir que hay gente que bebe antes de ir a trabajar.

“¿Qué clase de alcohol bebes? Porque yo bebo alcohol que a mí no me da por joder la vida a nadie”, reprochaba entonces Belén Esteban, por una información que Marta dio a un periodista de Europa Press. “Hablaste de lo que más quiero yo en mi vida, que son dos personas, que no se van a nombrar”, le recordaba la ganadora de Más que baile.

“De la misma manera que a ti te duele tu hija, a mi madre le duele su hija”, se defendía Marta Riesco. “De tu madre, de tu hermana, no he hablado. A mí no me la das, Marta. Te digo una cosa, no puedo contigo”, se defendía Belén Esteban, que estaba empezando a calentarse. A pesar de esto, sí se sinceraba al admitir que “hay una parte de ti que me creo, no voy a ser falsa. Creo que lo has pasado mal, te enamoraste de la persona equivocada y te echaron de una manera… Pero de ti sé mucho y hemos vivido mucho”.

"Y tú los rabos"

Marta Riesco no entendía qué habían vivido juntas, y Belén le recordó cómo ella le preguntó la primera si era lesbiana o bisexual, por el conocido momento en el que pillaron a Marta junto a otra chica en una nochevieja en la finca Cantora de Isabel Pantoja. Marta y Belén comenzaron a pisarse las frases. “Por mí le puedes comer el coño a quien te dé la gana”, aseguraba Belén. “Y tú los rabos”, respondía Riesco.

“Yo me como el rabo de mi marido, no de otros. Lo que no hago es follarme a tíos casados”, exclamaba Belén Esteban. En ese momento, David Valldeperas, director de Ni que fuéramos Shhh, pedía calma por las palabras malsonantes, y María Patiño alzaba la voz. “Me vais a respetar, y al espectador”, gritaba la presentadora. Mientras, Marta Riesco le recordó a Belén cómo su actual marido, antes de que se casasen, le fue infiel. “No era mi marido, no te equiovoques. Y lo mejor que hice fue perdonarle, porque reforzó mi relación. Lo que no hago es follarme a tíos casados”, decía a viva voz Belén Esteban, que hacía oídos sordos a cómo María Patiño le exigía que se callase.

"No voy de feminista"

“El feminismo”, lanzaba entonces Marta Riesco. “No voy de feminista, como tú con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir, y a Oa (Olga Moreno), que era tu amiga”. “Te conozco y a mí no me la das, a estos a lo mejor sí”, seguía lanzando Esteban, hasta que María Patiño acabó de imponer silencio.

“No pretendo que acerquéis posturas, pero estoy convencida de que somos capaces de decirnos los que nos dé la gana sin traspasar determinadas historias, que nos pueden pasar factura a las tres, y yo no me lo merezco. Es lo único que pido. Las tres somos profesionales, ni periodismo ni hostias. Las tres. Perdonadme porque siento que no estoy a la altura”, lamentaba María Patiño, que poco después pidió que en el plató no se llamasen “follamaridos” ni “comecoños”.