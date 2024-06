La promesa de Eduardo Navarrete a Roberto Leal en ‘Pasapalabra’: “Te voy a hacer el número de la cabra”

La mecánica de Pasapalabra requiere que los concursantes tengan ayuda de personajes conocidos, que jugarán con ellos en las diferentes pruebas del formato (con mayor o menor tino, según el caso). Cuatro famosos (dos para ayudar a cada participante) que suelen estar un total de tres tardes junto a Roberto Leal y su equipo.

Este martes, el presentador andaluz tenía que despedir a los invitados. Y es que sería la última tarde en la que Eduardo Navarrete y Ana Ruiz en el equipo naranja, y Juanma López Iturriaga y Amaya Valdemoro en el azul acompañarían a Manu y Vicky en los diferentes retos de la competición.

Roberto dio la bienvenida en primer lugar a Eduardo Navarrete. “Tercer día, estoy feliz y encantado de estar aquí”, aseguraba el diseñador, que recientemente ha debutado como escritor. “¿Vas a bailar en la pista musical?” le preguntó Roberto Leal, y Navarrete se lo confirmó. “Te voy a hacer el número de la cabra”, le advertía.

A Roberto Leal no le pareció mala la propuesta, pero le hizo una petición: “Pero en la mesa no, que se puede desmontar”. Eduardo entonces bromeó con la calidad de la mesa, y pensando si podría desmontarla y llevarla a su casa. “Siéntete libre de hacer lo que quieras, pero sin olvidar que es un programa que ve mucha gente”, finalizaba Roberto Leal su presentación, antes de dar paso a Ana Ruiz.

Las palabras de Roberto puede que tuviesen una explicación muy concreta. Y es que Eduardo Navarrete ya ha demostrado, de sobra, ser un auténtico showman, que entiende y disfruta cómo es el medio de la televisión. Y por ello no tiene reparos a quitarse la ropa o a enseñar el culo ante la cámara si la ocasión lo requiere.

Enseñó el culo a Rosario

Sin ir más lejos, en su última visita a El Hormiguero narró cómo conoció a Rosario Flores, y el día que aquello ocurrió le enseñó su trasero para mostrar los resultados de sus retoques. Eso provocó que acabase enseñando el culo en el programa, tal como hizo con la cantante.

"A Rosario le enseño el culo y todo queda ahí. Y al día siguiente me meto en la ducha y me digo: qué poca vergüenza tienes que le enseñaste el culo a Rosario nada más conocerla. Y me miro en el espejo y tenía cinco moratones del fin de semana pasado", admitía. Pablo Motos le preguntó por el origen de esas marcas. "Me que me caí por la Rambla para abajo, de qué va a ser", respondía Navarrete.