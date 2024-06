Luis Fonsi confiesa su momento tierra trágame con Stevie Wonder: “Se me caía la cara de vergüenza”

Luis Fonsi ya se mueve por El Hormiguero como Pedro por su casa. Tanto es así que este martes, al fin, ha recibido la tarjeta platino del programa, que certificaba sus diez visitas al show de Pablo Motos. En esta ocasión promocionaba su nuevo disco, El Viaje, donde tiene canciones dedicadas a lugares concretos como Roma (que canta junto a Laura Pausini) o a Andalucía. “Es un disco romántico con muchas baladas, muchas colaboraciones y mucho baile”, aseguraba el artista portorriqueño.

En concreto, Andalucía es una canción muy especial para él. Fonsi narró cómo cuando está componiendo le enseña lo que lleva a su esposa, y ella le indica qué le gusta más o menos. “Esta canción no se la enseñé hasta que estaba terminada porque habla de nuestra relación y nuestros hijos. Andalucía me devolvió el amor, ella me devolvió el amor”, se sinceraba.

Sobre el tema a dúo con Laura Pausini, Pablo Motos le quiso preguntar por cómo fue grabar el rodaje, si fácil o difícil por la complicidad que tienen. “Es fácil porque nos conocemos y al mirarnos sabemos qué hacemos. Y es difícil porque no paramos de reírnos, y es una canción de amor, seria”, admitía.

Sobre Laura Pausini, Fonsi contó cómo recientemente la vio en un concierto en Miami. Pero él quería ir en calidad de fan, no de amigo, y estaba acompañado de su esposa y su hermana, y la saludó antes del recital. “Le dije: no me pongas a cantar, no hemos ensayado”, contaba. “Fonsi, tranquilo”, le respondió Laura Pausini, que finalmente le subió al escenario.

“La canción tenía fresca, pero era su tonalidad, y tuve que apretarme los…”, contaba con humor. “Yo estaba tomando mi tequila, bailando, no hice prueba de sonido, no tenía mis monitores. Pero, por instinto, uno canta”, añadía.

Pablo Motos también puso sobre la mesa cómo Stevie Wonder le cantó su hit Despacito. Ocurrió durante un evento en el que coincidieron ambos, y se acercó a pedirle una foto, algo que a Fonsi le da mucha vergüenza. “Tuve que decirle: soy Luis Fonsi, canto Despacito. Se me caía la cara de vergüenza, decir eso es horrible. Y me dijo en inglés: claro que la conozco”, y se la cantó. “Que Stevie Wonder sepa quién soy y llegar a platino son mis dos logros más grandes”, bromeaba, sobre su tarjeta de El Hormiguero.

El peor DJ del mundo

Siguiendo con el tema musical, el presentador quiso saber qué escucha Luis Fonsi. “Tengo un gusto muy raro. No raro, muy amplio. Me gusta la música tropical, la urbana, el R&B, y cantautores, gente que canta con el corazón en la mano. Sería el peor DJ del mundo, porque tengo un gusto muy variado”, reconocía.