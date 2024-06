Juan del Val habla alto y claro sobre Alvise Pérez en ‘El Hormiguero’: "Es votar a Chikilicuatre en Eurovisión"

Tras la entrevista a Luis Fonsi, El Hormiguero recibió a María Dabán, Rubén Amón, Rosa Belmonte y Juan del Val para repasar la actualidad, tanto en cuestiones políticas como de temas más baladíes. “Este es un programa que hace un poco de todo y entonces hay que saber un poco qué ha pasado. No me interesa demasiado la prensa o lo que sea, aquí te pones un ratito y te enteras de todo”, introducía Pablo Motos, para hablar de las elecciones europeas.

“El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas, le ha sacado cuatro puntos al PSOE. Sánchez ha salido mejor de lo que muchos pensaban”, explicaba el presentador, invitando a Rubén Amón a hacer una lectura. “Yo diría que alguien de la confianza de Sánchez tendría que decirle: Pedro hemos perdido. Pero da la impresión de que nadie se atreve, y que están interpretando con una euforia unos resultados que no son para tirar confeti”, valoraba el colaborador.

“Yo entiendo que el Partido Socialista iba al menos daño posible, pero creo que se ha resignado a un ámbito de resistencia que lo identifica muy lejos de ser un partido con expectativas de ganar nada”, seguía reflexionan do Rubén Amón, detallando cómo los socialistas han perdido influencia territorial casi en toda España, con excepciones como Cataluña.

En ese sentido, Rosa Belmonte apuntaba que “el mapa cada vez es más azul, no y el PP no para de decir que está cambiando el ciclo, pero aquí hasta el rabo todo es Sánchez, porque esto no se acaba de momento”. Y Juan del Val opinaba que es difícil que un partido reconozca una derrota, pero que en este caso el PSOE ha perdido las elecciones “sin hundirse”, y el PP ha vencido “sin arrasar”.

Otro de los puntos que se analizaron en la tertulia es la irrupción del partido Se acabó la fiesta, liderado por Alvise Pérez, y que está “a la derecha de la derecha”, según Pablo Motos. “Es gracioso que la primera iniciativa política de su líder haya sido dar una fiesta. Y con el Pequeño Nicolás, que da mucha seguridad al proyecto político”, decía entre risas.

Ya en tono más serio, Amón se refería a Alvise como “un personaje que es muy inquietante, y yo aquí apelo a la responsabilidad de los votantes. Cuando uno decide votar, una opción que significa violencia, que significa difamación, que significa agresividad, creo que el elector debe darse cuenta de lo que está apoyando”.

Potencialmente peligroso

El analista entendía que hubiese ciudadanos que pudieran estar cabreados, pero “no puede tomar como solución a un difamador ni a un charlatán”, relatando cómo ha hecho campaña principalmente a través de Telegram y las redes sociales. Algo que haría “para que se produzca sobre todo en la clandestinidad, donde no se responde el Código Civil ni del Código Penal, ni de las obligaciones con la transparencia, y aun así viene vitoreado como si fuera un salvador”.

Para Juan del Val, Alvise es alguien que puede ser “potencialmente peligroso”, pero cree que no tendrá la fuerza para llegar a serlo. “A mí me parece que es un fenómeno que vemos como un fenómeno nuevo, pero a mí no me parece tan nuevo”, reflexionaba. Y a continuación lo compara con “precedentes en España que tienen mucho que ver con esto” y que estaba hablando de “de Ruiz Mateos, de Jesús Gil, de votar a Chikilicuatre en Eurovisión”.

“Son cosas excéntricas que la gente por el cabreo o por hacer la gracia. Yo también apelo a la responsabilidad de la gente, que de verdad hay que tomarse muchas veces en serio el voto”, seguía diciendo. “Yo no sabía quién era Alvise, lo reconozco, hasta hace 10 días, y la cara se la vi el domingo por primera vez. Y claro, cuando dices es que voy a encarcelar a Pedro Sánchez es que es una hipérbole”.

Por su parte, María Dabán opinó que Sánchez sí que tiene motivos para estar preocupado porque “está ganando votos a su izquierda, el PP ha fagocitado a Ciudadanos y está más o menos también con pescando algo del Partido Socialista. Pero claro, el problema es que si tú te comes a SUMAR, pero SUMAR se hunde luego, no vas a sumar nunca”.