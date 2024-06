Jordi González: "Si un tertuliano fuera detestable pediría que no estuviera, pero no montaría una guerra"

Este miércoles, 12 de junio, Jordi González encara de nuevo la conducción del debate de Lazos de sangre. El programa documental fue el primer proyecto del presentador catalán en su regreso a Televisión Española, hace ahora un año. Después, vinieron la efímera La Plaza y D Corazón, que se mantiene en antena.

"Es un estímulo hacer un programa que te gusta. Que encima lo renueven, un triple estímulo", explica González en la presentación de la temporada 7 del formato de Tesseo. Esta trae novedades de peso, como el cambio de sintonía, cabecera y plató.

Sobre el 'set', situado en el Estudio 4 de Prado del Rey, el comunicador no puede ser más claro: "Me hace mucha ilusión que sea en este plató. El del año pasado, era todo oscuro. No digo que fuera feo, sino oscuro, muy de noche. Me apetece más que tenga luz y que se vea todo mejor".

Esta noche, el espacio de La 1 abrirá tanda con la vida de Paquirri, pero desde una curiosa perspectiva: la de una novia americana que tuvo el torero y a la que el equipo ha conseguido entrevistar. En la parte documental, además, podrán verse testimonios de personas cercanas al diestro, como Bárbara Rey.

BLUPER pregunta directamente al conductor si la 'vedette' tendrá presencia en el programa, más allá de su aparición en la pieza. ¿Podría entrar en directo por teléfono o acudir a plató? Jordi prefiere ser cauto: "El presentador es el último en enterarse de estas cosas. Si los compañeros deciden que entre y Bárbara quiere, es algo que yo sabré cuando pase. No el día de antes. Y así con todo".

Jordi González, presentador de 'Lazos de sangre' RTVE

"Es que no hay elección. Aquí hay un montón de personas que trabajan y muchas cosas que pasan todos los días. Al final, llego, me dan el material y lo defiendo, pero yo no tomo decisiones. Defiendo en directo lo que antes han trabajado mis compañeros", recalca el entrevistado.

Su tarea, un verano más, es moderar las tertulias posteriores a la emisión del documental. Y en eso Jordi, después de pasar por espacios como La Noria o Supervivientes, tiene especial callo.

No se prevén sonadas discusiones entre colaboradores en el plató de Lazos, como sucedía en el del 'reality'. Sin embargo, como anécdota, González expresa que alguna vez 'ha pedido la cabeza' de un polemista con el que no quería compartir espacio.

"Si me hablaran de algún tertuliano que particularmente me resultara detestable, pediría por favor que no estuviera, pero no montaría una guerra. No diría: 'O él o yo'. Una vez lo hice, con una persona que colaboraba en el debate de Gran Hermano", confiesa.

Este verano, Lazos de sangre ofrecerá detalles desconocidos sobre las vidas de Raphael, Ana Belén y Víctor Belén, Carmen Martínez-Bordiú... Hasta propiciará un encuentro entre Andrés Pajares y Fernando Esteso. Su presentador no sabe con qué entrega quedarse, por ser consciente del enorme trabajo documental que ha supuesto elaborar cada una de ellas.

Jordi González RTVE

Eso sí, se decide por personajes como Ana Belén y Víctor Manuel por encima de Carmen Martínez-Bordiú, aunque "el documental de Carmen sea una auténtica obra maestra". Habrá que ver cuáles generan mayor interés entre los espectadores de TVE.

Lazos de sangre, junto con la próxima llegada del Grand Prix e Invictus, es una de las bazas con las que contará la cadena pública para sus noches de verano. Se espera que a la Corporación le baste y le sobre con la Eurocopa y los Juegos Olímpicos para cubrir sus expectativas de audiencia en la época estival.

Probablemente, al programa que capitanea Jordi González algún partido de la competición europea o retransmisión de los Juegos le deje un buen arrastre de televidentes: "Pues sí, ojalá. Todo lo que sume es bienvenido. Si deja arrastre, vale. ¿Sabremos aprovecharlo? Veremos".

Lo que está claro es que la apuesta de RTVE por Jordi González es en firme. Tras el batacazo en las tardes de La Plaza de La 1, el ente siguió confiando en él para copresentar con Anne Igartiburu la versión renovada de Corazón, D Corazón. Sorprende cómo define el barcelonés el hecho de trabajar con ella: "Es como un balneario".

Este periódico también se interesa por el balance que hace González como conductor del formato de crónica social. Después de seis meses, las audiencias no son boyantes. "No es el formato en el que yo me pueda sentir más... Bueno, esto puede ser el titular de la entrevista. Es un formato que hago a gusto, porque la gente que lo hace es profesional, de primera división", dice reconduciendo su respuesta.

Anne Igartiburu y Jordi González RTVE

Por último, en un momento en el que tantos programas se enfocan asuntos rosas, Jordi entiende que el tratamiento es "bueno". "El corazón sigue interesando. Las revistas se siguen vendiendo, así que será que se hace bien. O se hace interesante para la gente", comenta, poniendo por delante que tampoco es que observe demasiado a la "competencia".