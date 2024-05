El editor de 'Cuarto milenio' se sincera ante Iker Jiménez sobre su primer día en el programa: "No me lo creía"

Por un día, Juan Berrueta salió de la sala de máquinas de Cuarto milenio para ser entrevistado por Iker Jiménez. El editor del programa de Cuatro se encuentra presentando el libro Paranormal yo, en el que cuenta los entresijos del trabajo que lleva desarrollando 13 años.

A grandes rasgos, la labor de Berrueta "consiste en juntar todas las piezas y enviárselas a la cadena". La primera cuestión de Jiménez fue directa y pertinente, tratándose del espacio que se trata: "¿Piensas que en la tele todo es un poco teatro y mentira?".

Para responder, Juan, que antes trabajó en formatos infantiles y de telerrealidad, señaló una diferencia fundamental de Cuarto milenio respecto a otros: "Lo que prima aquí no es el espectáculo, es la búsqueda que hacéis tu equipo y tú cada semana".

De hecho, el entrevistado llegó a asegurar que no hay programa más "antitelevisivo" que el que emite Cuatro cada domingo por la noche: "Las cosas pasan cuando pasan. Cuando no pasan, no pasan. Y, además, se permite el tiempo para que sean explicadas". "¿Qué es lo televisivo, entonces?", quiso saber el presentador de Mediaset.

Según el trabajador, en la pequeña pantalla se dan "constantes llamadas de atención" para retener al espectador. "Nosotros nos tiramos 20 minutos hablando de los dólmenes de Antequera", subrayó el editor, añadiendo que ese es, precisamente, "el factor diferencial" del programa.

Juan Berrueta e Iker Jiménez en 'Cuarto milenio' Mediaset España

Sobre el primer día como parte del equipo de Cuarto milenio, Berrueta explicó lo siguiente: "Llegué a la oficina, me presentaron a la gente y el realizador me dijo: 'Ahí tienes una pila de cintas'. El equipo había grabado una psicofonía en Belchite". Él sacó su lado más escéptico y se dijo a sí mismo: "Esto es televisión, es mentira, no hay psicofonías".

"Me dieron una vieja cinta de una cámara noventera, que no es fácil de trucar, y la escuché", relató Juan, que, en efecto, comprobó que la psicofonía se percibía perfectamente. "El asombro fue brutal. ¿Qué pensaste? ¿Que estábamos locos?", preguntó Iker.

"Durante mucho tiempo, no lo entendí, especialmente en los casos de los sensitivos. Decía: 'Esto está trucado'", expuso Berrueta, sobre el trabajo de los médiums que han colaborando con el programa desde la primera temporada: Aldo Linares y Paloma Navarrete, fallecida en julio de 2022.