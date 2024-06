De la ausencia de Michelle Calvó a las novedades: todo lo que trae la nueva temporada de 'El Grand Prix' en TVE

El estreno de El Grand Prix en Televisión Española es inminente. Tras ser la revelación televisiva del verano de 2023 -19,2% de cuota y 1.691.000 espectadores-, la cadena pública apostará de nuevo por el programa que presenta Ramón García para su 'prime time' estival.

Se desconoce la fecha en la que regresará a la parrilla, pero la Corporación ya lo ha presentado frente a los medios este lunes, 17 de junio. Entre ellos, se encontraba BLUPER, que se ha interesado por la ausencia más reseñable de esta temporada: la de Michelle Calvó.

La actriz, copresentadora del formato de Europroducciones el año pasado, causará baja en 2024. Actualmente se encuentra rodando otro proyecto, incompatible con las grabaciones de El Grand Prix. "Lamentándolo mucho", Calvó lo confirmó en sus redes y deseó "toda la suerte" a sus compañeros.

TVE ha optado por no cubrir su hueco, decisión por la que ha preguntado este periódico. "Yo valgo para todo", ha bromeado García, que luego ha dado una explicación: "No ha podido estar, pero todo está cubierto perfectamente. También ha habido cambios en el programa que hace que no haya necesidad más gente".

"Michelle es una buena amiga y le deseamos lo mejor. Hablamos mucho con ella, tanto Cristina [Cristinini], como Víctor [Wildbur], como yo. Está haciendo el rodaje de una serie estupenda", ha resaltado el también presentador de En compañía, de Castilla-La Mancha Televisión.

Casi el doble de pruebas

En efecto, tal y como ha señalado Ramón, el espacio de La 1 "va a brillar mucho" con esos cambios. Carlo Boserman, director general de Europroducciones, ha desvelado que habrá 10 entregas, con pueblos pertenecientes a 14 comunidades autónomas. Además, en esta edición, se ha pasado de 14 a 29 pruebas, ni más ni menos.

Boserman también ha expuesto por qué un juego mítico del formato, como es la cucaña, tampoco podrá ser posible este año: "Es una cuestión de seguridad. Ahora las normas marcan que, a partir de 2 metros, necesitas un arnés. Si entra un concursante, y otro, y otro... No se puede hacer así. No os preocupéis, porque lo hemos pensado, pero no se puede hacer por seguridad".

Abiertos a nuevas versiones

Nuevos detalles, pero la misma esencia, la de reunir a la familia en torno al televisor. Así lo ha destacado Ramón: "La gente me para llorando y me dice: 'Es la primera vez que mi hijo se sienta con nosotros a ver la televisión'". 'El programa del abuelo y el niño' tuvo un fuerte impacto en 2023 entre la población más joven, curiosamente, la que más alejada está de la pequeña pantalla hoy en día.

Por otro lado, Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, ha confirmado que está "en proyecto" realizar un Grand Prix con "niños o gente más joven", así como uno "itinerante". El ente estatal tampoco descarta una serie de especiales de Navidad para aprovechar el éxito del formato.

Estos serán los padrinos

Otro de los ganchos de El Grand Prix es, por supuesto, la presencia de famosos como padrinos de cada pueblo. RTVE ha revelado que, este año, estos "tendrán mayor implicación", más allá de las tres pruebas típicas: la patata caliente, el diccionario y los bolos.

La Corporación ya ha ofrecido sus nombres. Abrirán temporada Leo Harlem y Lorena Castell, y se sumarán las siguientes parejas: María del Monte y Twin Melody, Miki Nadal y Paula Vázquez, Jaime Astrain y Norma Duval, El Cordobés y María Gómez, Samantha Villar y Juanma Iturriaga, Julio Iglesias Jr. y Alba Carrillo, Pablo Chiapella y Lalachus, Blas Cantó y La Terremoto, y Ana Guerra y Los del Río.

⭐5: Cordobés y María Gómez

Finalmente, Nebulossa no estará presente en El Grand Prix para apadrinar a Ondara, su pueblo y uno de los que concursan este año. "Se intentó", pero los representantes de España en Eurovisión 2024 tiene un verano atareado, por lo que "no pudo ser por fechas y agenda".