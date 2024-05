Gonzalo Bernardos critica en ‘laSexta Xplica’ por qué no ahorra la juventud: “No pueden pegarse la vida padre”

Uno de los temas que este fin de semana se traton en laSexta Xplica es la dificultad que tiene la gente joven para acceder a una vivienda y su capacidad de ahorro. Y en este sentido, el economista Gonzalo Bernardos realizó una serie de consideraciones muy críticas, en los que pone el foco en cómo las personas jóvenes tienen un estilo de vida que no propicia el ahorro.

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona quiso hablar de forma generalizada de un “chaval que quiere ahorrar para comprar una vivienda”. Según él, ese tipo de persona “se hace tres vacaciones, come de restaurante dos o tres veces, fines de semana fantásticos...”. Gastos que, como consecuencia, no le permitirían guardar dinero para acceder a una vivienda.

“Ahorrar cuesta esfuerzo, y uno no puede pegarse la vida padre y ahorrar a la vez. Aquí lo que sucede es que el sacrificio se ha perdido en una sustancial medida”, criticaba el colaborador del programa, que, con sus declaraciones, hizo que algunos de los otros participantes del formato le rebatiesen sus palabras.

En la opinión de Bernardos, la gente mayor en España “no gasta, porque aunque no tienen futuro, creen que van a vivir como Matusalén”. Sin embargo, los que son más jóvenes se posicionan en un lugar completamente diferente: “Tiene futuro, pero gasta como si no hubiera ninguno”. “Esto no es una lucha entre generaciones, es una lucha de clases”, le corrigió la sindicalista Afra Blanco entonces.

Afra, habitual de laSexta Xplica, se preguntó si la formación había dejado de ser un ascenso social. “No, cuanta más formación, más cobro, menos paro. ¿Entonces nos están mintiendo y España no va bien? Sí, España tiene mejores datos de los que tenía hace dos años. De hecho, nuestra riqueza debería de haber crecido un 3,9%”, aseguraba.

Para Blanco, “tenemos al 60% de la población que no ha crecido su riqueza, y tenemos un 10%, el que más tiene, que ha visto crecer su riqueza más de un 11%, y el 10% que menos tiene ha perdido el 25% de su riqueza”. “¿Cuál es la radiografía de ese 10% más pobre? Trabajador o trabajadora, con nómina, estamos hablando de generación X, generación Millennial y generación Z”, añadía. Para ella, estas “tres generaciones” tienen en común el problema de no tener propiedad, y que para ella es “el mayor factor de desigualdad que existe hoy en día”.