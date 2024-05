Nuevos datos sobre la salud de Kate Middleton: la baja médica se alarga y una nueva operación a finales de año

Se han cumplido cinco meses desde que se vio en público por última vez a la Princesa de Gales, concretamente el 25 de diciembre de 2023 en la misa de Navidad en Sandringham.

Desde entonces, sus 'reapariciones' han sido a modo de fotografías o vídeos, pero lo cierto es que su baja médica continúa y el hermetismo oficial en torno a su estado de salud, también. Sin embargo, nuevos datos de expertos reales bien informados parecen confirmar que la ausencia de Kate Middleton va para largo.

Aunque en un principio se dijo que regresaría a sus actos institucionales después de Semana Santa, lo cierto es que las previsiones iniciales no se han cumplido, lo que inevitablemente despierta mucha preocupación. Aun así, los miembros de la Casa Real británica insisten en que se encuentra bien y no ha habido ningún parte médico más.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", dijo en el único comunicado emitido hasta la fecha.

Kate Middleton y su familia, en diciembre de 2023 durante la misa de Pascua. Casa Real británica.

Ahora, la periodista española Concha Calleja arroja un poco de luz a tanto obscurantismo informativo dando datos de cómo avanza la recuperación de la esposa del príncipe Guillermo y cuándo podrá volver al trabajo. Pese a los mensajes de tranquilidad de los Windsor, parece que "lo peor aún no ha pasado" y su salud continúa siendo delicada, lo que explicaría que la baja médica continúe.

El tratamiento que sigue no terminará "hasta después de agosto", según indican fuentes cercanas al Palacio de Kensington. Pero no solo eso, también se afirma que Kate "tendrá que pasar por otra intervención quirúrgica después, antes de fin de año". Todo forma parte de la misma dolencia que le fue detectada en enero tras aquella cirugía abdominal; es parte del proceso.

Estas últimas informaciones casan completamente con otras que dio recientemente un miembro de su equipo de trabajo de la Real Fundación para la Primera Infancia que aseguró que la Princesa no volvería a la actividad pública hasta que los médicos "dieran luz verde" y no sería en una fecha próxima. Aun así, también se ha conocido que la Princesa sigue trabajando desde su residencia de Adelaide Cottage en Windsor en esta iniciativa tan importante para los niños que ella lidera.

Otras fuentes indican que la Casa Real podría estar preparando un nuevo comunicado, a través de otro vídeo en el que se plantea que Guillermo aparezca junto a su esposa, confirmando que todo está bien y que el tratamiento médico continúa con buen pronóstico.

Mientras esperamos más datos sobre el estado de la futura reina de los ingleses, la agenda real seguirá sin contar con ella en actividades tan típicas y vistosas como las carreras de Ascot o el Trooping de Colour, que tendrá lugar el sábado 15 de junio. ¿Será esta la primera vez que no veamos a Kate Middleton en el balcón de Buckingham junto al resto de la familia?