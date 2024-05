Charlène de Mónaco y Carlota Casiraghi ponen el toque de glamour a la Fórmula 1: sus mejores looks

La Familia Real de Mónaco ha disfrutado de un fin de semana lleno de apariciones públicas, todas ellas relacionadas con la celebración del GP de Fórmula 1 en el Principado. Nuevamente, las carreras han reunido a las mujeres más elegantes de los Grimaldi, que han derrochado estilo. Charlène y Carlota Casiraghi han puesto el toque de glamour al evento con estrenos de alta costura impecables. Repasamos algunos de los mejores looks que han lucido ambas.

La esposa de Alberto de Mónaco deslumbraba en la noche del domingo 26 de mayo presidiendo junto al soberano la cena de gala. Lo hacía radiante, con un vestido rojo con cuerpo detalle de lentejuelas plateadas en la parte superior y los hombros al aire. Un outfit con el que consiguió ser el centro de todas las miradas. Lo firmaba la casa francesa Louis Vuitton, como el bolso de mano que llevaba. Los zapatos metalizados eran de Gianvito Rossi.

Charlène llegaba al evento del brazo de su marido, muy elegante de esmoquin y con una pajarita roja a juego con el look de la princesa. La pareja, unida y sonriente, volvía a demostrar su sintonía en público; los rumores sobre posibles desavenencias parecen completamente superados.

La Princesa, junto a Alberto de Mónaco, con look de Vuitton. Gtres

Con este llamativo diseño, la primera dama ponía el broche final a su presencia en el GP de Mónaco. Esa misma mañana, disfrutaba de las carreras desde el palco de honor del circuito y entregaba los trofeos luciendo un mono azul tipo de traje sastre con zapatos destalonados de Dior y pendientes de dorados de Vuitton. No estaba sola, Carlota Casiraghi también participaba en la jornada.

La hija de Carolina de Mónaco también ha deslumbrado con sus elecciones de moda, como siempre hace. No le hicieron falta grandes despliegues, una sencilla minifalda con un top blanco y unas sandalias de tacón fueron suficientes para conseguir un estilismo perfecto el domingo 26. No fue el único, un día antes asistió a las carreras con un total look vaquero de Chanel compuesto por pantalones de talle alto y cazadora cropped. Como calzado, unos Mary Jane acolchados en negro y beis de la maison francesa.

Charlène y Carlota Casiraghi, en el GP de Mónaco. Getty

Y al margen de la Fórmula 1, la esposa del príncipe Alberto también ha celebrado el Día de la Madre, que en el Principado tuvo lugar el domingo 26. Charlène publicó una tierna imagen con sus mellizos en las redes sociales oficiales del Palacio Grimaldi. Charlène, con una blazer de cuadros en tonos nude, aparece posando con Jacques y Gabriella en el jardín.

Los pequeños, abrazados en un gesto muy tierno, en una imagen inédita. A sus 9 años, Jacques y Gabriella suelen acompañar a sus padres a muchos de sus actos oficiales, y también estuvieron presentes en una de las jornadas del GP de Mónaco.