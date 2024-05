La Top 100 Marta Moya sabe cómo recorrer la capital sin perderse ni un escondite

Marta Moya Martín es Brand Creator co-fundadora de MIA Cosmetics París y Top 100 de 2022 en la categoría 'Startups y pymes'.

Comenzó su carrera en Pepe Jeans, y, desde entonces, ha pasado por diferentes y reconocidas firmas de moda, como Rebeca Minkoff o Inditex, hasta que en 2015, fundó su propia marca. En este caso, de belleza, MIA Cosmetics París.

Se licenció en ADE por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, y, posteriormente, se especializó en Negocios Internacionales por la NYU (New York University) y en Sourcing & Costing en la industria de la moda por el Fashion Institute of Technology NY.

Mostrando un espíritu emprendedor durante su carrera, Marta es siempre elogiada por quien la conoce, por su valentía al iniciar una marca de cosméticos en un mercado saturado y competitivo, logrando notables éxitos en apenas seis años.

Su meta es inspirar a más mujeres a ser audaces y perseguir sus metas profesionales fuera del ámbito corporativo.

Como buena madrileña, conoce bien la cultura de la capital española y sabe qué provoca más interés en los lectores de Magas. Por eso, recomienda una amplia variedad de lugares típicos de Madrid, que ningún turista se puede perder.

Sitios relacionados con el arte, como el Museo del Prado; lugares para dar un paseo al sol, como los Jardines de Sabatini o el Parque del Retiro; mercados gastronómicos, como el Mercado de San Miguel; y, por su puesto, la segunda calle más transitada de Europa, la Gran Vía.

El Museo del Prado, lugar de arte destacado por nuestra Top 100.

Además, es capaz de identificar quiénes son los personajes más representativos de la esencia de Madrid. En primer lugar, una mujer que da nombre a uno de los barrios más conocidos de Madrid: Malasaña. Por ser una de las víctimas del levantamiento del 2 de mayo, reprimida por las fuerzas napoleónicas.

En segundo lugar, Santiago Ramón y Cajal, un célebre neurocientífico español que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906. Cajal es reconocido como el padre de la neurociencia moderna, por ello, desde 1977 da nombre a un hospital público en Madrid.

Santiago Ramón y Cajal, uno de los personajes madrileños referentes para Marta Moya.

Por último, Marta no se ha olvidado de Enrique Tierno Galván. Fue un influyente político español que se desempeñó como alcalde de Madrid desde 1979 hasta su fallecimiento en 1986. Tierno Galván dejó un legado humanista y modernizado en la ciudad.

Los cinco lugares imprescindibles de tu ciudad

Mis favoritos son: Jardines de Sabatini, Museo del Prado, Parque del Retiro, Gran Vía y Mercado de San Miguel.

Las mejores fechas para visitarla

Cuando hace calor y toda la ciudad se va a la costa.

Personajes que tienes que conocer

Manuela Malasaña, Santiago Ramón y Cajal, Enrique Tierno Galván.

Los museos que no te puedes perder

Museo del Prado, Thyssen, Reina Sofía, Sorolla y Arqueológico.

Dónde comer el plato típico

En La Ancha o en La Bola.

A nadie le amarga un dulce en…

La Menorquina.

No has visitado... si no has comprado en…

No has visitado Madrid si no has comprado en El Rastro.

El paseo nocturno lo hago en...

El centro.

La visita al teatro de...

El Rey León.

En un radar de 50 km no te pierdas…

Aranjuez.