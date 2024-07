Ni Excel ni idiomas. Estas son las 'soft skills' que te convertirán en un (buen) líder, según estas expertas de 'Las Top 100'

Cada vez es más común ver en los CV, biografías de LinkedIn o incluso en ofertas de trabajo, el término soft skills.

Desde Magas te aclaramos qué son, por qué son tan importantes y cómo trabajarlas.

¿Cuáles son?

Las habilidades blandas o soft skills son capacidades sociales que tiene una persona y que van más allá de lo técnico. Son los rasgos, la mentalidad y forma de ser y, además, son directamente proporcionales al nivel de liderazgo de una persona.

Al contrario que las hard skills (habilidades que se adquieren a través de la formación, como el manejo de Excel), las soft skills no son cuantificables, pues son subjetivas y variables en función de la persona.

Algunos ejemplos de estas soft skills son:

Comunicación interpersonal.

Creatividad.

Trabajo en equipo.

Resolución de problemas y gestión del estrés.

Mirada intercultural.

Inteligencia emocional.

Las soft skills para el liderazgo

"Un jefe no es un líder cuando no es capaz de emocionar, cuando no sabe sacar lo mejor de cada uno de sus trabajadores, cuando no es capaz de conectar ni de escuchar, cuando trata de imponer su criterio por encima de las aportaciones del equipo", explica María Jesús Álava Reyes, Top 100 Honoraria y CEO de centro de psicología Apertia Consulting.

Un buen líder se distingue por su honestidad, coherencia, sensibilidad, flexibilidad y generosidad. Estas cualidades no solo humanizan al líder, sino que también fortalecen el tejido de las relaciones laborales.

De la misma manera que sabe sacar los mejor de los trabajadores, lo hace con resultados en la empresa, las organizaciones y equipos, pues "les conecta a un objetivo común", detalla la Álava Reyes.

El mundo de hoy

Así mismo, actualmente vivimos deprisa y estamos caracterizados por la digitalización rápida, somos "la sociedad del cansancio", nombra Alicia Kaufmann, Top 100 Honoraria y catedrática, coach ejecutiva y conferenciante.

Las habilidades blandas surgen como herramientas imprescindibles para sobrellevar los cambios y, además, no solo permiten conocer a las personas en profundidad y detalle, sino que también ofrecen la perspectiva necesaria para ir más allá del cumplimiento de tareas rutinarias.

Aprendizaje vital

"Las habilidades blandas son conocimientos que no se aprenden en las escuelas de negocios, se aprenden en la vida, en espacios donde puedas parar, y sentir y pensar.", ilustra Kaufmann.

Restar importancia a lo material

Es necesario poder parar y hacer introspección para descubrir qué es lo que nos está generando la rabia y el malestar. En las empresas normalmente los trabajadores se sientes frustrados por la falta de reconocimiento.

Los jefes, por falta de este 'pararse a pensar', intentan subsanar las carencias de sus empleados con bonos, y estos bonos son en realidad muy "baladí".

"El jefe es uno que simplemente manda, hace que el trabajo se haga, solo quiere que haya rendimiento, no mira más allá. El líder mira a largo plazo, por lo que pone en práctica otro tipo de competencias, empatiza con la gente", finaliza la Top 100 Alicia Kaufmann.