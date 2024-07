Cuca Gamarra: "Normalmente en las crisis aparece una mujer con fuerza; Kamala Harris ha revolucionado la política"

Hay quien por la calle, mientras le sacamos unas fotos, dice "se parece a la del PP, pero no es ella; debe de ser una hermana menor".

Cuca Gamarra Ruiz Clavijo (Logroño, 1974) aguanta con estoicismo los 40 grados de la tarde del tórrido miércoles 24 de julio en el que hablamos con ella. Afortunadamente, el fotógrafo es rápido y la sesión corta.

Por la mañana, la secretaria general del Partido Popular se ha reunido en Toledo con una asociación de esclerosis múltiple. A las 13:30h estaba en el Senado. Había expectación por lo que fuera a decir Alberto Núñez Feijóo tras lo que fue el día anterior, en palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "una hostia para el gobierno". Núñez Feijóo ha dicho que Pedro Sánchez debería dimitir.

Nos sentamos para la entrevista. Al lado de la grabadora, su asistente coloca su teléfono para grabar a la par. Cuca Gamarra atiende, ríe y habla con naturalidad. Es cordial, hasta espontánea, pero firme como una roca, contesta sin salirse del guion. Después de las vacaciones tendrá que negociar con Bolaños los nombramientos de cinco instituciones clave del estado: “Bolaños es duro, pero yo también”, dice a Magas.

Cuca Gamarra, con traje de Mirto, conversa con Magas. Esteban Palazuelos

¿Cómo se llega a la secretaría general del PP? Ascender en un partido político tan consolidado es difícil.

Porque confían en ti: el presidente Feijóo confió. Y por el conocimiento interno que tengo del partido, tanto de su funcionamiento como de quién es quien.

¿Qué cualidades personales hacen falta?

Eso habría que preguntárselo más a quien contó conmigo. Es importante tener muy claro que el partido y su unidad están por encima de todo.

¿Qué tipo de liderazgo ejerce Cuca Gamarra como secretaria general?

Me gusta el liderazgo colaborativo. Tienes que tener la capacidad de hacer sentir a todo el mundo que es útil y tiene algo que aportar.

¿Hasta dónde se permiten los versos sueltos en el PP?

Queremos que las personas se sientan libres dentro de la organización. Evidentemente, hay unos principios políticos, pero luego que cada uno los exprese como quiera. Eso no es ser un verso suelto, es enriquecer un proyecto político que está pensado para gobernar grandes mayorías sociales, y estas se basan en la diferencia.

¿Para cuándo un congreso programático del PP? El último fue en 2017.

Hubo un congreso extraordinario en 2022, con un tiempo de desarrollo de 4 años. Por lo cual hasta entonces no hay previsto otro. El primer objetivo fue unir al partido y fortalecerlo.

Desde el PP se hace una constante crítica a Pedro Sánchez, que no parece traducirse en un aumento significativo de la intención de voto. ¿No será que los electores querrían saber más acerca del proyecto del PP?

Hemos tenido muchos procesos electorales en el último año que han condicionado unos ritmos. Ahora que se está gobernando en 12 CC. AA. y en 2 Ciudades Autónomas, es decir, para el 70% de los españoles, se puede empezar a visualizar cuál es el proyecto que tiene el PP, sobre todo, sustentado en hechos.

Acerca del proyecto del PP, resumo algunos de los puntos de los que Cuca Gamarra habla en la entrevista."Hay que salvaguardar la igualdad de todo español para poder acceder a unos servicios como son la educación, la sanidad…". Y añade que "desde esa igualdad, hay que valorar el mérito y el esfuerzo en la educación" así como "fomentar la investigación".

¿Afrontar el problema de las pensiones es abrir la caja de Pandora?

Para mantener las pensiones tiene que haber trabajadores y, para ello, hay que fomentar la natalidad y una política de inmigración ordenada y legal. Si sólo hablas de la revalorización estás poniendo en peligro las pensiones de los futuros pensionistas.

Tendrían que nacer muchísimos niños… Además, los países de origen no colaboran, sólo quieren dinero. No debe de ser fácil.

Si fuera fácil estaría resuelto. Para eso está la política: para resolver problemas complejos que no tienen soluciones, ni fáciles ni simples. Es lamentable que los jóvenes crean que van a vivir peor que sus padres y a costa de sus abuelos.

¿Es usted optimista?

Sí, claro. Siempre hay que ser optimista. Si no eres optimista, no consigues ni la mitad de lo que te propones. Pero hay que tener también los pies en en el suelo.

Pero, ¿cómo hacer una oposición más allá de decir que Sánchez tiene que dimitir?

No es nada fácil, porque además hay muchísimos escándalos que, día tras otro, van cubriendo toda la actualidad. Y eso, a veces, no deja espacio para que se hable de los problemas que tienen los españoles en su día y día y de las soluciones, que es lo que tiene que ser la política.

Nosotros aspiramos a que la agenda de la política española esté marcada por políticas para solucionar los problemas de los españoles.

Usted tiene fama de no ser polémica, pero sí de haberse significado en los debates internos del PP relacionados con los avances de la mujer. ¿Qué siente cuando le atacan por no ser "suficientemente" feminista?

El Gobierno del Partido Socialista, lejos de promover avances en la igualdad entre hombres y mujeres, ha introducido debates que sólo han incorporado división, enfrentamiento y retroceso. Esto ha perjudicado, sobre todo, a aquellas mujeres que tienen más dificultades para avanzar.

No se trata de juzgar y hacer un ranking de quién es mejor o peor feminista. Se trata de avanzar todas juntas.

Cuca Gamarra durante la sesión de fotos para Magas Esteban Palazuelos

¿Hay una ética para consortes? ¿Debería estar regulada?

No creo que haga falta regular la ética. Las conductas que estamos viendo se han apartado de lo que se debe y no se debe hacer para no entrar en conflicto de intereses, y cuentan con el rechazo social. Si el problema fuera la falta de regulación, lo hubieran tenido todas las consortes anteriores.

¿Los políticos son un reflejo de la sociedad?

Yo aspiro a que sí. Si no lo somos, la política española tiene un problema y nosotros no estamos cumpliendo con nuestra labor.

¿Con qué diputados se lleva mejor? Dígame uno de cada partido.

Yo entiendo la política, a lo mejor porque vengo de un ámbito muy local y por tanto muy cercano…

Pero dígame nombres. Por ejemplo, de SUMAR.

La verdad es que han cambiado mucho, con lo cual me cuesta encontrar… Si tu labor es menos parlamentaria y pasa a ser más orgánica, pierdes contacto con los parlamentarios.

¿Y del PSOE, con quién tenía más afinidad?

Del Partido Socialista, en mi etapa de portavoz, con Héctor Gómez, cuando era él portavoz, o Adriana Lastra…

De los otros grupos, ¿no me dice ninguno?

No es que tenga buena o mala relación. La capacidad de poder hablar, saludarte y reírte en un momento determinado la tienes que tener con todo el mundo. No tengo ningún problema si me encuentro con Rufián, Errejón o Aitor Esteban.

¿Y cómo se lleva con María Jesús Montero?

[Hace un gesto con la mano sugiriendo su propensión al enredo]. No es una cuestión de si te llevas bien o mal.

¿No tiene que negociar con ella los nombramientos del Banco de España, RTVE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los de la futura Comisión Nacional de Energía?

No, esas conversaciones se suelen llevar con Félix Bolaños.

¿Bolaños es duro para negociar?

Bolaños es duro, pero yo también [se ríe].

Gamarra en EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Cuando no habla de política, ¿de qué habla?

De las cosas más normales: de comida, gastronomía, de libros, de moda, de cualquier cosa que hable el común de los mortales, de cualquier tema de actualidad… A día de hoy, de las vacaciones, como todos.

Como secretaria general tendrá usted que medir todo lo que dice. ¿Cómo lleva esa contención verbal?

[Se ríe] A veces cuesta.

¿Tiene tiempo de leer? Último libro que haya leído.

Sí. Estoy leyendo el último de Paul Auster.

¿Cuántas horas duerme? ¿Del tirón?

Poco, unas 6 horas. Del tirón. Tengo la conciencia muy tranquila y, además, hay muy pocas cosas que me quiten el sueño.

¿Qué hace cuando no trabaja?

Leo, hago deporte, voy de compras, quedo con amigos, estoy con mi familia, tengo tiempo para mí, intento cuidarme y, a veces, algo muy importante: no hago nada.

¿Cuántas horas trabaja al día?

Depende. Hay días que más de 10 horas. La política en primera línea exige 24 horas al día los 7 días de la semana en muchas ocasiones. Depende de la etapa y de las responsabilidades. Pero no me quejo. Lo he elegido.

¿Es posible reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media? La productividad española es baja, pero quizá aumentarla no sea sólo cuestión de horas.

Dependerá de cada sector. Hay sectores que ya la han reducido y la tienen incluso por debajo. Hay otros en que, si se reduce, se pone en riesgo la empresa y por tanto los puestos de trabajo.

La clave en todo siempre es la flexibilidad y conocer las diferencias. Para garantizar el empleo y la productividad hay que dejar que en cada ámbito sean los empresarios junto con los trabajadores quienes decidan si es posible.

¿Si hubiera un gobierno del PP qué le gustaría ser?

Lo que me gustaría es que hubiera un gobierno del PP, luego ya… Lo importante no es lo que uno quiera ser, sino dónde puede ser útil. Y, si no es útil, no tiene que estar.

Gamarra posa para Magas antes de la entrevista. Esteban Palazuelos

¿Dónde cree que podría ser más útil?

Trabajando para conseguir que haya un gobierno del PP. Es el principal objetivo. A partir de ahí, el presidente tendrá que elegir su equipo y sabrá elegir dónde tiene que estar cada uno. No es lo que uno quiere, es el papel que le toque jugar a cada uno en un momento determinado, con espíritu de equipo.

Dice usted que de pequeña era tímida. Le costaba salir en clase a la pizarra. ¿Cómo ha superado esa timidez?

No la he vencido, sigo siendo muy tímida.

Cuando veo las imágenes en las que usted tiene que hablar con 20 micrófonos apuntándole…

Me sigue intimidando muchísimo. Ante los micrófonos hay momentos en que, después de haber hablado, me pregunto "cómo lo he hecho, si no lo he pensado".

¿Al ser la hermana mayor, es mandona?

Si les preguntas a mis hermanos, te dirán que sí. Pero carácter he tenido siempre. Somos tres hermanos, nos llevamos muy bien, nos ayudamos y nos apoyamos entre nosotros muchísimo.

Podemos terminar con Kamala Harris. Sorpréndame con una observación acerca de la vicepresidenta de EEUU y posible candidata a la presidencia.

Normalmente, en los momentos en crisis aparece una mujer con fuerza. Ya veremos hasta dónde llega, pero en apenas unos días ha revolucionado el tablero de la política americana. Los datos de las donaciones son muy elocuentes.