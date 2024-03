El significado encubierto de la chaqueta de Kate Middleton en el vídeo de su reaparición tras su operación abdominal

Kate Middleton se ha convertido en la gran protagonista de las últimas semanas. La princesa de Gales ha acaparado las portadas de la prensa mundial tras estar completamente desaparecida desde el pasado 25 de diciembre, día en el que fue vista en público por última vez. Desde entonces, los rumores y las teorías sobre dónde se encontraba Kate Middleton se han multiplicado en las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, este mismo lunes, la prensa británica parece haber puesto punto y final al culebrón.

Tras varios meses sin aparecer en público, Kate Middleton se ha dejado ver este fin de semana paseando junto a su marido, el príncipe Guillermo, en Windsor Farm Shop, una de las granjas favoritas de la princesa ubicada a pocos kilómetros de Adelaide Cottage, donde ambos residen junto a sus hijos desde 2022. Medios como The Sun aseguraron que la princesa presentaba un aspecto "feliz, relajado y saludable". Sin embargo, no fue hasta que no se ha publicado un vídeo este mismo lunes cuando las teorías sobre el motivo de la ausencia en público de la princesa han cesado por fin.

El diario The Sun y el medio americano TMZ fueron los encargados de difundir las imágenes de la esperada reaparición de Kate Middleton. En el vídeo se puede ver cómo la princesa de Gales aparece paseando acompañada de su marido con un 'look' de sport que ha causado sensación en redes sociales. Y es que han sido muchos los que se han parado a analizar todos los detalles sobre el atuendo de la princesa y han sacado algunas conclusiones reveladoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Fashion Police (@royalfashionpolice)

Mientras que Guillermo optó por unos pantalones vaqueros oscuros, un abrigo y una gorra para intentar no ser identificado, la princesa de Gales prefirió apostar por un 'look' mucho más de sport. Ideal para un día de paseo por Windsor Farm Shop, Kate Middleton eligió un polar oscuro, unos leggins cómodos y unas zapatillas de deporte para la que ya se ha convertido en su gran reaparición.

Sin embargo, el polar que ha lucido Kate Middleton no es uno cualquiera. Y es que ha habido muchos usuarios que han revelado algunos detalles importantes sobre la chaqueta y que no han dejado indiferente a nadie. El polar elegido por la princesa de Gales para salir a pasear junto a su marido ha sido, nada más y nada menos, que uno de la colección masculina de Umbro. Una prenda muy cómoda e ideal para pasear por el campo, ya que se trata de una chaqueta polar muy calentita.

[Las claves de la recuperación de Kate Middleton un mes después de su misteriosa operación abdominal]

Pero lo cierto es que la chaqueta guarda un significado muy especial. Y es que el polar se trata, nada más y nada menos, que de la prenda oficial de la liga inglesa de rugby, de la que la propia Kate Middleton fue elegida patrona hace poco más de un año. Concretamente, ocurrió el pasado mes de enero de 2022. Fue por estas fechas cuando se anunció que la princesa de Gales se convertiría en patrona de la England Rugby Football League y de la Rugby Football Union, un puesto que hasta entonces ocupaba el príncipe Harry.

La sudadera elegida guarda unos detalles muy especiales. Además de su color negro, destaca la rosa roja que lleva en la parte superior y que corresponde al escudo de la Rugby Football Union. En definitiva, un polar muy especial y que está disponible en diferentes establecimientos a un precio de 60 euros, dependiendo de la tienda en la que se compre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Fashion Police (@royalfashionpolice)

La esperada reaparición de Kate Middleton ha dejado muchas teorías sobre lo que puede estar ocurriendo en torno a la familia real británica. Cada detalle ha sido importante a la hora de analizar el regreso de la princesa de Gales. Y ha sido precisamente por este motivo por el que su outfit no ha pasado desapercibido y ha acaparado todas las miradas.

Unos leggins y unas Adidas

Durante su día de paseo junto a su marido el príncipe Guillermo, Kate Middleton lució la sudadera polar anteriormente mencionada, a la que acompañó con unos leggins cómodos y unas zapatillas que arrasan en ventas: las Adidas Ultraboost 20. Sin duda, se trata de una de las favoritas de la princesa de Gales, ya que también las ha llevado en otras ocasiones. En este caso, la princesa de Gales las ha combinado con unos calcetines grises que ha lucido por encima de las mallas.

Otro de los detalles que tampoco ha pasado desapercibido por los usuarios de las redes sociales y los periodistas especializados en Casas Reales ha sido el maquillaje. Y es que, propio de un día de campo, la princesa de Gales ha optado en esta ocasión por llevar la cara lavada, completamente al natural.