Primeras imágenes de Kate Middleton en vídeo, "feliz y saludable", de compras por Windsor junto a Guillermo

La princesa de Gales, Kate Middleton (42 años), fue vista en público, por fin, este pasado fin de semana. Se trata de la primera salida de la que hay constancia desde hace dos meses, cuando el Palacio de Kensington informó de que la futura reina de los británicos había sido operada de una cirugía abdominal cuya recuperación la mantendría alejada de la vida pública hasta después de Semana Santa.

En estas imágenes de la Princesa en movimiento, las primeras desde el pasado 25 de diciembre, se la puede ver paseando por Windsor, a las afueras de Londres, donde reside desde finales de 2022, junto a su esposo, el príncipe Guillermo (41) y sus tres hijos. Las fotografías y la secuencia en vídeo de la pareja real han sido publicadas a última hora de este lunes, 18 de marzo, por el diario The Sun y el medio americano especializado en celebrities TMZ.

Ambos periódicos sostienen que Kate Middleton presenta un aspecto "feliz, relajado y saludable". El diario sensacionalista británico indica que la Princesa acudió el sábado, 16 de marzo, con su marido a su "tienda favorita en una granja", situada cerca de su domicilio en Adelaide Cottage.

Tal y como se puede ver en las imágenes, ambos lucen un atuendo de lo más casual. En el caso de la princesa de Gales, unas leggins de nylon-lycra en color negro a juego con una chaqueta cortavientos. Su marido, por su parte, lleva unos jeans oscuros, un abrigo azul navy y una gorra, quizá para esconderse de las miradas más curiosas, algo que finalmente no ha logrado. Los dos llevan zapatillas deportivas y portan una bolsa blanca en su mano izquierda.

Un testigo citado por el tabloide dijo que "tras todos los rumores que han estado circulando, me quedé asombrado de verlos ahí". "Kate estaba de compras con Guillermo y parecía feliz y tenía buen aspecto. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que está lo suficientemente bien para salir de tiendas", afirmó la citada fuente.

Según esta información, la pareja pasó también la mañana del domingo, día 17, viendo a sus tres hijos, los príncipes George (10), Charlotte (8) y Louis (5) participando en diversos deportes. The Sun va más allá y desliza que Kate Middleton podría incluso estar planeando su regreso a los compromisos públicos para el 31 de marzo, Domingo de Pascua, cuando tradicionalmente la Familia Real británica camina hacia la iglesia a asistir a un servicio religioso.

Por el momento, el Palacio de Kensington ha indicado que la vuelta de la princesa de Gales a los actos oficiales no se prevé hasta, al menos, después de la Semana Santa. The Times es algo más cauto y habla del 17 de abril. Por otro lado, The Sun señala asimismo que, por su parte, el rey Carlos III (75), que recibe tratamiento por un cáncer, pasó el fin de semana en su residencia en Gloucestershire, lo que tilda de "noticia alentadora para la Familia Real" tras un tiempo en el que casi todos sus miembros han recibido un revés de salud.

Críticas a los Wales

La foto polémica de Kate Middleton y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo continúan siendo analizados por cómo gestionaron la difusión el pasado 10 de marzo -Día de la Madre en el Reino Unido- en su cuenta en X de una fotografía de la princesa de Gales y sus tres hijos que después ella confesó que había retocado.

Varias agencias gráficas internacionales adoptaron la inusual decisión de retirar la imagen de sus servicios al percatarse de que esta había sido manipulada, lo que obligó a la princesa a admitir públicamente que ella misma la había editado al "experimentar como fotógrafa aficionada" y pedir disculpas por ello.

En un momento en que Kate Middleton hasta entonces no se había dejado ver en público desde su intervención abdominal y ante el misterio que rodea su estado de salud, la imagen, en la que se la veía sentada con sus hijos muy sonrientes, suscitó una gran expectación pública y ha puesto en entredicho la credibilidad de la monarquía.