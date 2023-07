'Password' toma el relevo de 'Tu cara me suena' y se estrenará contra el debut de 'La última noche'

Antena 3 ya tiene sustituto para Tu cara me suena. La cadena de Atresmedia estrenará el ‘revival’ de Password con Cristina Pedroche como presentadora el próximo viernes 28 de julio a las 22:00 horas. Un estreno que coincidirá con otro debut, el de La última noche, el magacín nocturno que tomará el relevo de Viernes Deluxe. Será el primer gran enfrentamiento de lanzamientos entre las dos cadenas privadas desde que ambas estrenaron a la vez los talent shows La Voz Kids y Got Talent: All Stars.

A pesar de que Telecinco ha retrasado una semana el debut del magacín que presentará Sandra Barneda, no va a evitar el enfrentamiento con un formato potente de entretenimiento por parte de la cadena rival. No obstante, sí que ha logrado evadir la final del talent show de imitaciones, cuya victoria de Miriam Rodríguez ha arrasado en audiencias y no ha dejado opciones al resto de ofertas de la noche. En su lugar, el canal de Mediaset ha optado por emitir un recopilatorio de los mejores momentos del extinto magacín de La Fábrica de la Tele.

El regreso de Password era uno de los más esperados desde que se anunció su vuelta y salto a Atresmedia. A diferencia de su emisión original en Cuatro, Antena 3 ha modificado el concurso para ser visto en formato de prime time. De momento, su emisión se limita a cuatro entregas especiales para la franja nocturna, que contará con la presencia de varios famosos, como Chenoa, Antonio Resines, Ana Milán, Santiago Segura, Lorena Castell, David Bustamante o Dabid Muñoz, esposo de la presentadora.

Aunque su vuelta viene con varios cambios estéticos, ahora será en una mesa donde estarán situados los concursantes y no sólo de pie. Eso sí, la mecánica se mantiene a cómo se concibió durante su etapa en Mediaset. Una pareja formada por un concursante anónimo y un famoso competirá contra dupla igual y el objetivo será el adivinar la palabra prohibida. Para ello, el famoso tendrá que darle pista al participante para que acierte.

El regreso de Cristina Pedroche como presentadora

Originalmente, Luján Argüelles iba a retomar su posición como presentadora, pero tuvo que abandonar el proyecto por incompatibilidades con Brigada Tech en TVE. Eso permitió a Cristina Pedroche heredar la conducción del formato. Convertida ya en la presentadora emblemática de las Campanadas de Fin de Año en Antena 3 desde 2015, se trata del primer proyecto de la vallecana como conductora desde Love Island: España, emitida por Neox y Atresplayer.

Producido por Fremantle, que vuelve también a hacerse cargo de esta nueva etapa, Password fue emitida originalmente en Cuatro entre 2008 y 2010. Tuvo a Luján Argüelles como presentadora del concurso hasta enero de 2010, le sucedió brevemente Ana Milán, quien condujo el formato entre enero y junio de 2010.

