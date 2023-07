Carmen Borrego defiende a su sobrina Alejandra Rubio ante los ataques de Mónika Vergara en 'Fiesta de verano'

La primera jornada de Fiesta sin Emma García, quien está disfrutando de unas merecidas vacaciones, se ha saldado con varios enfrentamientos. Uno de ellos ha sido el vivido entre Mónika Vergara y Alejandra Rubio. La periodista acusó a la hija de Terelu Campos de haber hablado mal de su primo José María Almoguera, quien tiene una relación tensa con su madre, Carmen Borrego. La menor de las Campos entró en directo en el magacín para defender a su sobrina.

Todo comenzó con la supuesta filtración de una conversación privada que hubiera tenido lugar en una sala VIP. En esta discusión, la influencer habría calificado a su primo José María de “caprichoso y mimado”, además de otros comentarios igual de negativos. Rubio ha negado completamente haber hablado de esa forma del hijo de su tía.

“Hace ya algún tiempo, Alejandra y yo mantenemos una conversación al hilo de todo lo que había pasado, del nacimiento de su sobrino, de su primo José y hace unas manifestaciones que a mí me dan la clave de todo lo que estaba ocurriendo”, narraba Mónika Vergara, quien detallaba las supuestas palabras que utilizó la hija de Terelu Campos. “En un momento dado viene a decir que su primo es una persona caprichosa, que ha sido muy consentido, que ha sido un niño muy mimado y que todo eso que ocurrió durante muchos años es lo que ahora se está recogiendo”, argumentaba.

[Belén Rodríguez se niega a hablar de la familia Campos en ‘Fiesta’: “Legalmente no puedo”]

La hija del empresario Alejandro Rubio no ha dudado de tildar de mentiras lo dicho por la hija de Mayka Vergara. “Te has montado una película de lo que dije porque fui muy clara. Yo no he llamado a José ni malcriado, ni caprichoso, ni que es el nieto favorito de mi abuela. Lo único que he dicho es que la relación de José y Carmen ha pasado por momentos muy delicados”, aclaraba la influencer. “Quedas fatal, Mónika. Decir eso en televisión y utilizar a una niña de 23 años para tener una silla aquí... Es muy feo”, sentenciaba.

Mónika Vergara y Alejandra Rubio en 'Fiesta de verano'.

Además, Rubio señalaba que se trataba de una conversación off-the-record, dentro del ámbito privado y que no tenía que haber trascendido públicamente. “Para que veáis cómo funcionan aquí las cosas”, exclamaba, siendo también un toque de atención al programa, del que es también colaboradora fija, acusando a Vergara de “inventarse cosas”.

“Hay mucho más que no voy a contar, que explica el porqué de la situación de la familia, que además a mí me da mucha pena porque quedan como que las malas de la película son Alejandra que no da el paso porque espera una invitación formal para conocer al bebé, la relación que tienen madre e hijo que ha sido complicada, la relación que tiene la tía con su sobrino que ha visto crecer y que ha estado presente. Todo eso lo ves desde fuera y no lo entiendes hasta que hablas con Alejandra”, expresaba Vergara, asegurando que lo que había dicho era verídico.

“Tú no tienes ni idea de lo que pasa en mi familia”

“Tú no tienes ni idea de lo que pasa en mi familia por mucho que tú quieras aquí dar a entender que sí, tú no tienes ni idea. Y desde luego, si se lo tengo que contar a alguien no sería a ti porque no tengo ninguna relación contigo”, le recriminó Rubio, visiblemente enfadada.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio en 'Fiesta de verano'.

El plató llegó a tener un clima tenso y fue Carmen Borrego quien quiso echarle un capó a su sobrina, entrando en directo para defenderla. “Todo el mundo que está ahí sentado, la primera, mi sobrina, a la que adoro, sabe que yo no hablo públicamente de mi hijo”, decía al inicio de su intervención. “Solo llamo para apoyar a Alejandra, para decir que tanto mi hermana como Alejandra me han apoyado a muerte en los momentos más difíciles de mi vida. Estoy muy agradecida”, agregaba.

[Carmen Borrego, sobre su homenaje televisivo a María Teresa Campos: “Voy a disfrutarlo, pero también voy a sufrir”]

Fue ahí cuando entró a defenderla: “Si mi sobrina tiene un comentario de su primo, fuera del programa, está en su absoluto derecho. Todos podemos hablar de nuestra familia. No lo ha hecho públicamente y así la voy a respetar, porque justo no lo ha hecho públicamente”, remarcaba.

Tras defender a su sobrina, Borrego pasó al ataque contra Mónika Vergara. “Me parece feísimo por parte de Mónika, que es bastante amiga mía, que le haya hecho esto a mi sobrina. Un comentario entre compañeros nunca debe ser utilizado en directo”, cargaba la excolaboradora de Sálvame. Aurelio Manzano se apresuró a recalcar que siempre se había dicho que su hijo es “el ojito derecho” de su abuela, María Teresa Campos.

Borrego le quiso quitar importancia a ese comentario. “Mira, yo llevo años diciendo que el ojito derecho de mi madre es mi hermana y me lo tomo casi a risa. La diferencia entre José, su hermana y su prima es que él es el primer nieto. El comportamiento de mi madre, que ha sido una grandísima abuela, ha sido igual para los tres. A los tres les ha dado de todo y los tres la adoran”, aclaró.

Sigue los temas que te interesan