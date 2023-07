Carmen Borrego, sobre su homenaje televisivo a Teresa Campos: "Voy a disfrutarlo, pero también voy a sufrir"

Ha sido una de las periodistas más importantes de España, con una carrera impecable de cuatro décadas liderando programas que fueron éxito de audiencia y que la coronaron como la reina de la televisión. Hay motivos de sobra para hacerle un homenaje a la gran María Teresa Campos (82 años) y nadie mejor que su hija Carmen Borrego (56) para llevarlo a cabo. Ya se está cocinando a fuego lento y aunque faltan muchos detalles por atar y perfilar, es el proyecto más especial para la menor de las Campos que pone todas sus energías e ilusión en él, pese a atravesar un momento personal delicado.

La matriarca del clan vive alejada del foco público debido a su delicado estado de salud. En palabras de su familia, su estado cognitivo está muy deteriorado. Esto hará que quizá no sea del todo consciente de la gran sorpresa que le preparan y que podrá verse en Mediaset en otoño. "Me da mucha pena que no lo hayamos podido realizar antes, cuando ella lo hubiera disfrutado", ha dicho Carmen emocionada.

El especial estará presentado por Terelu (57), como no podía ser de otro modo; nadie mejor que ella conoce la personalidad, las amistades y la profesionalidad de la mítica presentadora, que ya es historia de la pequeña pantalla.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Carmen Borrego para conocer más detalles de este homenaje televisado que, pese a ser tan anunciado, aún tiene un largo camino por delante. "No es que no quiera dar información es que de momento es un proyecto aún muy primario, ni siquiera está firmado. Que se va a hacer es seguro, pero todavía no hemos tenido la primera reunión para perfilarlo y tener claro lo que vamos a hacer exactamente". Aún así, algunas informaciones apuntan al otoño como fecha de emisión.

La excolaboradora, que atiende a este medio desde Málaga donde pasa unos días de descanso, no oculta su emoción por ponerse al frente del que sin duda sería el gran programa de su vida. "Para mí es un proyectazo maravilloso, algo súper bonito con lo que estoy muy ilusionada. Es un reconocimiento a mi madre tan, tan, merecido...", asegura. Con los nervios lógicos de lo que está por venir, Carmen confiesa: "Voy a disfrutar mucho haciéndolo, pero también voy a sufrir mucho, no te quepa la menor duda". El sabor agridulce es que María Teresa Campos no pueda ser más consciente de todo lo que pasa a su alrededor y tampoco esté capacitada para colaborar y estar presente en algo tan importante.

Dirigir el homenaje a su madre para Mediaset supone una alegría para Carmen que llega tras la cancelación de Sálvame y el Deluxe, los dos espacios en los que trabajaba. Temporalmente en paro, no ha sido una de las afortunadas en participar en el nuevo reality de Netflix protagonizado por varios de sus compañeros, entre ellos su hermana. De hecho, Terelu y el resto del equipo formado por Kiko Hernández (46), Chelo García Cortés (71), María Patiño (51), Belén Esteban (49), Víctor Sandoval (56) y Kiko Matamoros (66), ya han puesto rumbo a Miami para empezar a grabar.

A su vuelta, la mayor de los Campos tendrá que unir fuerzas con Carmen para arrancar el especial dedicado a Teresa. Será un soplo de aire fresco para Borrego que afronta un momento delicado debido al distanciamiento con su hijo, José María Almoguera, que fue padre de su primer hijo el pasado mes de junio. Aunque ya conoce a su nieto, la relación entre ambos no acaba de normalizarse. En espera de que las heridas cicatricen, cuenta con el apoyo incondicional de su marido, José Carlos, a quien siempre dedica emotivos mensajes de amor en sus redes sociales.

Este 2023 se cumplen nada menos que 55 años del debut de María Teresa Campos en la radio: en 1968 fichó por Radio Popular COPE en Málaga, donde comenzó a presentar el espacio musical Español Pop. Fue el inicio de una fulgurante carrera en las ondas y en 1981 fue nombrada Directora de Informativos de RCE. Su salto a la televisión también se produjo en este año, fue chica Hermida y se convirtió en la reina de las mañanas sustituyendo al mítico periodista en el programa A mi manera, al que seguiría Ésta es la vida, Pasa la vida, Día a día y muchos otros.

Quizá algunas de las personas que han trabajado con ella en esta larga trayectoria aporten su visión de la periodista en su homenaje televisado. Uno de los más importantes, el director de Qué tiempo tan feliz, Yusan Acha (52), de momento no ha recibido la llamada, pero lo considera más que "merecido", como confesaba hace unos días en conversación con este periódico.

