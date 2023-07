Así es Barbara Handler, la 'verdadera' Barbie: su vida hermética marcada por el rechazo a la muñeca

La espera se ha hecho larga, pero finalmente, Barbie se estrena en los cines de España este jueves, 20 de julio. En el largometraje, Margot Robbie (33 años) se enfunda en la muñeca insigne de Mattel, que llegó al mercado hace 64 años después de que Ruth Handler, inspirándose en la forma en la que jugaba su hija, Barbara Handler Segal (82), la sacara al mercado.

Ruth, fascinada con la forma en la que su pequeña y sus amigas jugaban con muñecas de papel con la que se proyectaban a sí mismas, siempre tuvo claro que debía crear una figura tipo Barbie. No obstante, ni su marido, Elliot, ni el resto de diseñadores de Mattel apoyaban su idea.

El proyecto de Ruth se materializó cuando madre e hija pasaron frente a una tienda de juguetes en Suiza y vieron varias muñecas con figura adulta y vestidas con diferentes looks de esquí. Se llamaba Bild Lilli y se promovía para niños y adultos. Aunque en ese momento Barbara tenía 15 años, quiso hacerse con una.

"No podía decidirse sobre cuál quería porque cada atuendo era diferente. Así que le pregunté a la vendedora, '¿Podría comprar este estilo y comprar ese atuendo?' Y la mujer me miró como si estuviera loca. Sólo una estadounidense loca haría esa pregunta", contó la creadora de Mattel en una entrevista con la BBC. "'No, si quiere ese atuendo, tiene que comprar esa muñeca; si quiere este atuendo, compra esta muñeca', contestó. Para entonces ya se me había encendido el bombillo", añadió Ruth.

La fundadora de Mattel creó así una muñeca con un amplio vestidor, a la que le puso Barbie, basándose en el nombre de su hija, quien al momento del lanzamiento alcanzaba la mayoría de edad. Aquella asociación de identificativos es lo que siempre ha catalogado a Barbara Handler como la inspiración de la figura insigne de Mattel. Pero lo que muchos veían como una 'obviedad', generó rechazo en la hija de Ruth durante muchos años.

"Barbara odiaba que la conocieran como la inspiración de la muñeca Barbie. Le molestaba", confirmó la creadora de Mattel en aquella conversación con la BBC. Barbara, también presente en la entrevista, añadió: "Era muy raro. La gente se me acercaba a pedirme un autógrafo. Cuando llegaban y me decían 'Oh, tú eres la Barbie verdadera', no podía entenderlo porque ese fue simplemente el nombre que le dieron a la muñeca, pero muchos creían que yo había sido la modelo y que se parecía a mí y que se suponía que yo era ella. Pero eso no es verdad".

Barbara Handler y Oprah Winfrey, en una entrevista. Oprah.

Barbara Handler Segal siempre ha intentando mantenerse en la sombra de la muñeca que, en sus propias palabras, nada tiene que ver con ella. Aunque coincidían en su rubia melena y ojos azules, además del nombre, la heredera de Mattel ha insistido en que a la muñeca no la "moldearon" a su imagen y que su historia poco tiene que ver con la imagen que proyecta la figura que hoy es representada por Margot Robbie.

Aquel rechazo se prolongó durante varios años, pero finalmente, Barbara Handler aceptó que Barbie era parte de su vida y que se había convertido en una muñeca emblemática que reconocía el trabajo de sus padres.

A pesar de que ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano, la hija de Ruth Handler accedió a mantener una conversación con Oprah Winfrey (69) en el año 2006, presentándole su propia Barbie. Si bien reincidió que la muñeca nunca se hizo para que se pareciera a ella, se mostraba honrada de que la veterana televisiva tuviera su propia figura. Ahora, incluso, tiene su propia participación en el live action de la mítica figura de Mattel.

"Los humanos sólo tienen un final. Las ideas vivirán para siempre", dice una mujer mayor, Barbara Handler, en un momento reflexivo en el que Margot Robbie aparece sentada en un banco. Aunque los herederos de Barbie no tienen nada que ver con la película, esta escena es un claro homenaje a su éxito.

Barbara Handler aparece en una escena de 'Barbie'. Warner Bross

Vida personal

Barbara Handler contrajo matrimonio a los 18 años con el productor de televisión Allen Segal, con quien tuvo dos hijos. Finalmente, se divorciaron y ella optó por mantenerse alejada de los focos. Ahora tiene 82 años y es consciente de la gran idea que tuvo su madre, apostando por una muñeca moderna y chic cuando nadie creía en ello.

Su hermano fue Kenneth Handler, quien sirvió de inspiración para la figura de Ken. Falleció en 1994 a causa de un tumor cerebral. Al igual que Barbara Handler, el segundo hijo de los creadores de Mattel renegó durante mucho tiempo de los míticos muñecos que hoy reencarnan en Margot Robbie y Ryan Gosling (42).

