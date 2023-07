Alejandra Rubio da un paso más en Telecinco y debuta como colaboradora en ‘Así es la vida’

La carrera televisiva de Alejandra Rubio escribe un nuevo episodio en el universo de Mediaset. Y es que la hija de Terelu Campos ha debutado este lunes como colaboradora de Así es la vida, el magacín de Telecinco que presenta Sandra Barneda, y que desde esta semana ocupa también la franja de la serie Mía es la venganza, que ha cambiado de casa a Divinity.

En su primera tarde, Rubio ha estado opinando de temas como el 25 cumpleaños de Froilán, y ha dado detalles en exclusiva como que Belén Perea no soplará las velas con el hijo de la infanta Elena. “Está de vacaciones en Palma de Mallorca. Hablé con ella hace poco, le pregunté si iba a pasar el día con Felipe, porque son muy amigos, y me dijo que no, que en esta ocasión no”, explicaba la joven, aportando datos a una información que poco antes había dado Ángela Portero.

Hasta el momento, Alejandra Rubio estaba trabajando los fines de semana en el programa Fiesta, que presenta Emma García. Allí suele hablar de temas de actualidad, pero también de otros relacionados con su familia. Así, por ejemplo, a finales de junio respondió a Pipi Estrada por un ataque hacia Terelu Campos, y Rubio sentenció que su madre estaría antes con una mujer que con un hombre como Pipi. En junio también, Rubio se enfrentó a Belén Rodríguez, antaño muy amiga de Tereluy Carmen Borrego, pero de la que han tomado distancia en los últimos tiempos al considerar que filtraba información de la familia.

[Terelu Campos rompe su silencio en ‘Sálvame’ sobre la nueva relación de Alejandra Rubio]

Hace ya tres años y medio que Alejandra Rubio aterrizó en Telecinco para colaborar en sus programas. Tras dar una sorpresa a su abuela María Teresa Campos cuando todavía no era muy conocida, en enero de 2020 comenzó a comentar La isla de las tentaciones. En su primera noche estuvo muy silenciosa, pero poco a poco fue haciéndose con el funcionamiento de la televisión.

Más tarde, dio el salto a Viva la vida, y allí empezó a coincidir con su madre y con su tía, colaboradoras del formato que presentaba Emma García. Cuando Viva la vida terminó, continuó trabajando con García en Fiesta. Del mismo modo, también visitó alguna vez Viernes Deluxe para hablar de su vida personal.

Sigue los temas que te interesan